Campeão de inverno joga nos Açores

O FC Porto tem hoje a oportunidade de concluir a primeira volta da I Liga com sete pontos de avanço para o segundo classificado, caso vença nos Açores o Santa Clara.

Com apenas um empate cedido nos 16 jogos disputados - 0-0 na receção ao Benfica -, os 'dragões', a protagonizarem o melhor arranque de sempre de um campeonato, podem capitalizar o deslize do bicampeão Sporting na ronda (empate 1-1 em Barcelos diante do Gil Vicente) e alargar para sete pontos o seu avanço sobre os 'leões', caso triunfem em Ponta Delgada.

Por seu turno, o Santa Clara já colocou grandes dificuldades aos outros dois 'grandes', impondo mesmo um empate 1-1 na Luz com o Benfica, enquanto saiu derrotado dos Açores pelo Sporting por 2-1, num jogo que terminou em polémica.

Além do Santa Clara-FC Porto, a 17.ª e última jornada da I Liga fecha hoje com os jogos Rio Ave-Casa Pia, embora ainda faltem disputar dois encontros em atras da 16.ª jornada.

Programa e resultados da 17.ª jornada

Sexta-feira
Gil Vicente – Sporting, 1-1
Vitória de Guimarães – Nacional, 2-1

Sábado
Tondela – Arouca, 3-1
Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 3-3
Benfica - Estoril Praia, 3-1
AVS – Moreirense, 0-2

Domingo
Rio Ave - Casa Pia, 15:30
Santa Clara - FC Porto, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)
Alverca – Famalicão, 20:30

(Com Lusa)

