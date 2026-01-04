Campeão de inverno joga nos Açores

Sexta-feira

Com apenas um empate cedido nos 16 jogos disputados - 0-0 na receção ao Benfica -, os 'dragões', a protagonizarem o melhor arranque de sempre de um campeonato, podem capitalizar o deslize do bicampeão Sporting na ronda (empate 1-1 em Barcelos diante do Gil Vicente) e alargar para sete pontos o seu avanço sobre os 'leões', caso triunfem em Ponta Delgada.Por seu turno, o Santa Clara já colocou grandes dificuldades aos outros dois 'grandes', impondo mesmo um empate 1-1 na Luz com o Benfica, enquanto saiu derrotado dos Açores pelo Sporting por 2-1, num jogo que terminou em polémica.Além do Santa Clara-FC Porto, a 17.ª e última jornada da I Liga fecha hoje com os jogos Rio Ave-Casa Pia, embora ainda faltem disputar dois encontros em atras da 16.ª jornada.Gil Vicente – Sporting, 1-1Vitória de Guimarães – Nacional, 2-1Tondela – Arouca, 3-1Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 3-3Benfica - Estoril Praia, 3-1AVS – Moreirense, 0-2Rio Ave - Casa Pia, 15:30Santa Clara - FC Porto, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)Alverca – Famalicão, 20:30