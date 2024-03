"Champions". FC Porto tenta eliminar Arsenal em Londres

O golo marcado por Galeno aos 90+4 minutos no encontro da primeira mão, realizado em 21 de fevereiro, no Estádio do Dragão, abre perspetivas mais animadoras ao FC Porto para o embate agendado no terreno dos londrinos, com início às 20h00, que será arbitrado pelo francês Clément Turpin.





Os dragões foram exímios na 1.ª mão e anularam por completo o forte caudal ofensivo do Arsenal, que se espera novamente elevado para esta 2.ª mão, especialmente com os ingleses em desvantagem.





Após alguma instabilidade ao longo da temporada, Sérgio Conceição parece ter finalmente encontrado o seu núcleo de sucesso para esta época, que terá como cérebros de serviço os médios Nico e Alan Varela, que parecem a dupla que melhor equilibra a equipa.





Há um par de dúvidas para este jogo, mas a principal passa pelas alas e pelo companheiro de Evanilson na frente. Taremi recuperou de lesão e é opção, mas tem estado em baixo de forma e este jogo, onde se espera que a equipa tenha menos bola, parece talhado para Conceição manter o desenho dos últimos jogos, com Galeno a falso avançado e Francisco Conceição e Pepê nas alas.





A turma comandada por Mikel Arteta atravessa um dos melhores momentos da sua temporada, apesar da derrota na 1.ª mão destes oitavos de final, e lidera a competitiva Premier League, com os mesmos pontos que o Liverpool.





Nas últimas semanas o Arsenal tem sido uma autêntica máquina de fazer golos: nos últimos cinco jogos a nível interno marcou 23 golos, uma média de 4,6 por partida.





Relativamente às suas escolhas, Arteta tem aproveitado o calendário congestionado para promover uma pequena rotação do seu onze inicial, embora nada muito profundo, pelo que não se esperam grandes novidades para um jogo desta importância. A grande dúvida surge em quem ocupará a vaga de lateral esquerdo, com Zinchenko e Tomiyasu na espreita, ou o jovem Kiwior. Na antevisão da partida, contudo, Arteta destacou que os primeiros estiveram bastante tempo sem competir, pelo que aparenta apostar na continuidade de Kiwior, adaptado.





Os "dragões" nunca conseguiram vencer em Inglaterra para as provas europeias, mas já empataram três vezes (duas com o Manchester United e uma com o Liverpool), o suficiente para avançar agora para os quartos de final, fase que a equipa treinada por Sérgio Conceição atingiu pela última vez em 2020/21.



Em dificuldades na I Liga, na qual ocupa o terceiro lugar, a sete pontos do líder Sporting (que tem menos um jogo disputado), o FC Porto procura evitar o mesmo destino que teve nos oitavos da Liga dos Campeões de 2009/10, quando se impôs em casa ao Arsenal, por 2-1, antes de ser goleado na capital inglesa, por 5-0.