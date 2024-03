Treinador do Arsenal espera criar mais oportunidades contra FC Porto

"Teremos de ajustar algumas coisas para criar mais [oportunidades do que na primeira mão]. Este é o nível da Liga dos Campeões onde se enfrentam equipas de topo. Amanhã [terça-feira] teremos de ser melhores”, afirmou Mikel Arteta, em conferência de imprensa de antevisão.



Os líderes da Liga inglesa perderam no Estádio do Dragão por 1-0, graças a um golo do brasileiro Galeno, já nos descontos, aos 90+4 minutos, num embate disputado em 21 de fevereiro.



O técnico espanhol urgiu os adeptos dos ‘gunners’ a fazer barulho para ajudar a equipa a apurar-se para os quartos de final, algo que o clube londrino não consegue há cerca de 14 anos.



"Penso que o impacto que [os adeptos] podem ter amanhã é incrível. Acho que eles não se apercebem disso. Precisamos que eles joguem todas as bolas connosco”, afirmou, recordando que passaram 14 anos desde a última vez em que o Arsenal naquela fase da ‘Champions’, em 2010.



Arteta disse que a parte emocional vai ser importante na partida de terça-feira perante uma “equipa com uma identidade muito clara”, bem treinada e organizada, com bons jogadores.



“Espero que joguemos melhor, que tenhamos mais coragem e que façamos certas coisas em certas partes do jogo melhor do que o fizemos em Portugal”, vincou.



Na mesma conferência de imprensa, realizada no campo de treinos do Arsenal em Colney, norte de Londres, o capitão Martin Odegaard também reconheceu que os jogadores do Arsenal não foram “suficientemente bons” na primeira mão, no Porto.



"Foi o único jogo [fora] que não ganhámos este ano, por isso acho que isso é motivação suficiente para voltarmos e mostrarmos uma faceta diferente amanhã. Estamos todos muito prontos para o jogo e entusiasmados”, garantiu.



O norueguês salientou ser importante os jogadores do Arsenal não se concentrarem demasiado nos ‘dragões’.



"Sabemos como somos bons quando jogamos no nosso melhor e é isso que vamos tentar fazer amanhã. Acho que vai ser um ambiente fantástico”, disse.



Sobre o defesa do FC Porto Pepe, o norueguês lembrou que jogou com ele nono Real Madrid, dizendo que tem boas memórias, e elogiou o facto de continuar a jogar a bom nível aos 41 anos.



"É um grande jogador, agressivo e forte nos duelos e um grande defesa. É um bom jogador, por isso muito bem por continuar [a jogar] há tanto tempo”, comentou.



O encontro entre Arsenal e FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da edição 2023/24 da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na terça-feira, no Emirates Stadium, em Londres, a partir das 20:00.



Os ‘azuis e brancos’ só precisam de empatar, mas qualquer triunfo pela margem mínima do Arsenal atira o jogo para prolongamento, uma vez que os golos fora deixaram de ser fator de desempate em caso de igualdade.



A partida será arbitrada por uma equipa chefiada pelo francês Clément Turpin.