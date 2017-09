Marcos Celso - RTP 30 Set, 2017, 12:56 / atualizado em 30 Set, 2017, 13:58 | FC Porto

Na antevisão ao clássico de domingo, Sérgio Conceição mostrou, este sábado, boa disposição na hora de abordar o encontro, antes mesmo de rumar a Lisboa. O treinador 'azul e branco' referiu que a motivação domina a sua equipa, seja no dia a dia, seja nos momentos de entrar em campo.





Conceição foi questionado pelos jornalistas pelo facto de nunca ter ganho ao Sporting enquanto treinador de futebol, tendo respondido com bom humor: "Não pensei nisso".





O líder da I Liga apresenta-se em Alvalade com mais dois pontos do que os seus rivais de Lisboa e podem, em caso de derrota, perder essa condição de liderança. No entanto, a exibição para a Liga dos Campeões (vitória por 3-0 em casa do Mónaco) deixa Conceição confiante para este clássico: " Toda a gente está com esse espírito. Aquilo que deixa o treinador feliz é no dia de jogo essa ambição estar patente".





E não faltou o humor, sublinhando a boa relação com Jesus: "Estamos preparados para ir a Alvalade. Estive a pensar se devia ir a Lisboa ou não. Teve a afirmação que ganha ao FC Porto. Jesus já dá como dado adquirido a vitória. Vamos inverter as coisas", concluiu.





Conceição antevê dificuldades e salientou a importância de ganhar e de dilatar a vantagem pontual para os rivais na corrida ao título.