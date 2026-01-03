Farioli contra euforias

Na antevisão realizada no Olival, o técnico destacou que o encontro de domingo fecha a primeira volta e antecede um período de trabalho mais prolongado, mas recusou distrações.



“O nosso foco é apenas o jogo de amanhã [domingo]. Vamos defrontar uma equipa que tem estado muito bem e temos de entrar com a máxima concentração”, afirmou, alertando ainda para as dificuldades do relvado nos Açores.



Confrontado com a vantagem pontual na liderança, um dia depois do empate do Sporting, segundo, no terreno do Gil Vicente (1-1), Farioli afastou leituras antecipadas sobre o título.



“Nunca vi ninguém celebrar um campeonato em dezembro ou em janeiro. Temos de jogar como se estivéssemos a 15 pontos do líder”, disse, reforçando que a consistência só se mantém com “querer” e “fome” competitiva em todos os jogos.



O treinador comentou também as declarações dos rivais sobre o percurso portista, concordando com a análise feita por José Mourinho, treinador do Benfica.



“Concordo, porque o que estamos a fazer é extraordinário em termos de pontos e consistência, mas isso só nos deve colocar os pés no chão e manter-nos humildes”, sublinhou.



Para Farioli, “a prioridade é manter conectados com a realidade e garantir que são melhores todos os dias”.



Sobre o contexto competitivo das próximas semanas, o técnico destacou a exigência do calendário. “Vamos ter muitas competições e os desafios vão ser muito grandes. É precisamente por isso que não podemos relaxar”, frisou, acrescentando que a experiência recente do clube mostra que “tudo pode mudar rapidamente” no futebol.



Em relação ao mercado de inverno, Francesco Farioli reconheceu que janeiro “é sempre complicado”, mas garantiu tranquilidade no grupo.



“Todos os jogadores estão contentes e querem continuar aqui. Depois do jogo de amanhã teremos mais tempo para pensar”, afirmou, lembrando que existem lesões prolongadas e que qualquer reforço “terá de perceber bem o que é o FC Porto”.



O FC Porto, líder do campeonato, com 46 pontos, desloca-se este domingo, às 18:00, aos Açores, para defrontar o Santa Clara, em 13.º lugar, com 16, numa partida da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.



Os ‘dragões’ entram em campo com quatro pontos de vantagem sobre o Sporting e podem aumentar a vantagem sobre o segundo para sete pontos no final da primeira volta. O Benfica, que joga hoje, está a 10 pontos do FC Porto, no terceiro lugar.

