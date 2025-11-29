Farioli destaca qualidade do Estoril





(Com Lusa)





“Jogo difícil, contra uma equipa que está numa fase boa. Atacam com grande mobilidade, são muito fluidos na construção e no posicionamento. É um jogo que apresenta muitos cenários e, acima de tudo, exige atenção a todos os detalhes possíveis”, disse Francesco Farioli, técnico dos ‘dragões’, na conferência de imprensa de antevisão.O técnico lamentou o tempo reduzido de preparação para este desafio, devido ao compromisso da Liga Europa [frente ao Nice, na vitória por 3-0] a meio da semana, mas garantiu ter um “grupo reativo”.“Temos um plantel com capacidade para perceber rapidamente as dinâmicas do adversário. Vamos continuar a preparar a equipa, naturalmente com as chaves e as indicações certas, para estarmos prontos”, garantiu.Francesco Farioli, que, se vencer este jogo com o Estoril, chega aos 100 trunfos na carreira como treinador, foi confrontado com um artigo escrito pelo presidente do clube, André Villas-Boas, no qual o dirigente falou em possíveis “armadilhas” no caminho do FC Porto.“Temos de nos manter em alerta para reagir e conseguir encontrar as respostas adequadas. Mas há coisas bastante evidentes, como o calendário, que é algo que já tenho comentado, mas que, infelizmente, é um tema que continua aí. Fico contente por ter um presidente tão próximo, que está tão por dentro da atividade diária do clube”, disse Farioli.Ainda sobre a exigência do calendário, o técnico foi questionado sobre as soluções que tem no plantel para abordar as várias competições, mostrando-se satisfeito com a resposta do grupo.“Temos preparado os jogadores para estarem expostos a estes cenários e eles têm respondido muito bem em treino e em jogo. Mas, claro, a longo prazo, é preciso manter a frescura física e mental, pelo que tentamos fazer rotação, até porque o nosso plantel é equilibrado”, analisou.Ainda assim, o treinador do FC Porto reconheceu que, na reabertura do mercado, em janeiro, poderá haver lugar a alguns ajustes no grupo.“Até agora conseguimos reagir bem às duas grandes lesões que tivemos e acredito que ainda podemos evoluir. O foco está sempre no próximo jogo. Em janeiro e, depois, com as oportunidades da próxima época, vamos analisar como podemos melhorar e dar ainda mais equilíbrio ao grupo”, partilhou.O treinador do FC Porto falou ainda sobre o futuro dos cinco jogadores portugueses do clube que se sagraram campeões do mundo de sub-17, considerando que a idade não é um entrave para mostrarem talento na equipa principal.“Sempre dei chances a jogadores jovens para fazerem a estreia no futebol profissional. Antes de começarem a treinar connosco, terão um acompanhamento específico com elementos da equipa técnica, que farão um trabalho muito próximo e individualizado. Estamos atentos ao seu potencial”, garantiu.Farioli abordou também o bom momento na equipa do médio espanhol Gabri Veiga, que, no último jogo, frente ao Nice, apontou dois golos.“Penso que ainda há margem para melhorar, não porque ele não esteja a render ao nível que quero, mas porque acredito que tem mais para dar. As minhas expectativas são elevadas. Nas últimas três ou quatro semanas tem sido um jogador diferente, mais forte e mais capaz de ser decisivo”, analisou.Sobre os problemas físicos de Alan Varela, que saiu ao intervalo no último desafio, o técnico portista admitiu que o jogador continua em dúvida.“Após o jogo com o Nice, tivemos dois ou três jogadores com alguns problemas e, perante o pouco tempo de descanso, é difícil recuperar. Mas, o 'staff' médico está a trabalhar muito para os trazer de volta”, partilhou.O FC Porto, líder do campeonato, com 31 pontos, recebe este domingo o Estoril Praia, nono, com 13, numa partida agendada para as 20:30, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.