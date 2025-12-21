FC Porto
Farioli espera jogo difícil em Alverca e pede FC Porto focado
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, antecipou hoje um jogo “complicado” frente ao Alverca, na 15.ª jornada da I Liga de futebol, sublinhando a qualidade ofensiva e a força física do adversário, especialmente nos jogos em casa.
“Esperamos um jogo complicado, fora de casa fica ainda mais difícil. O Alverca é uma equipa que tem coisas interessantes que precisam de estar presentes na nossa mente. São a segunda equipa com mais golos esperados, portanto, quando rematam, têm sempre ótimas oportunidades. São muito físicos, ganham muitos duelos aéreos”, afirmou o técnico portista, na antevisão ao encontro.
Farioli destacou ainda o bom momento do próximo adversário, 10.º classificado da I Liga, no seu estádio e reforçou a exigência colocada à sua equipa.
“É bom ter estas ideias contra uma equipa que tem estado bem em casa e no geral. Estamos focados para amanhã”, garantiu.
Para a deslocação a Alverca, o FC Porto não poderá contar com Jan Bednarek, que vai falhar pela primeira vez um jogo no campeonato, devido a castigo. Uma ausência que preocupa o treinador, embora confie nas soluções disponíveis.
“Sim, está suspenso. Claro que houve outros jogos onde decidimos gerir a sua condição física, mas quem o substituiu fez um bom trabalho. A importância do Bednarek é clara, é um jogador que toda a gente reconhece como um dos capitães. Traz sempre um grande impacto, energia positiva e uma mentalidade vencedora”, explicou.
O técnico revelou que Prpic e Pablo Rosário são as principais opções para ocupar a vaga no eixo defensivo.
“Vamos dar o nosso melhor para encontrar uma solução. Prpic e Pablo Rosário são alternativas e acho que será um dos dois”, acrescentou.
Questionado sobre a evolução física da equipa, Farioli assumiu a atenção ao detalhe na preparação, sobretudo num calendário exigente.
“Sabem que somos obcecados nesse aspeto, porque a cada dia está a tornar-se essencial gerir os recursos que temos, especialmente com tantos jogos”, referiu.
O treinador elogiou ainda o trabalho desenvolvido nos bastidores do clube. “Tentamos encontrar momentos em que podemos dar dias de folga aos jogadores. É muito importante gerir todos estes parâmetros e estou muito feliz com o que os outros departamentos estão a fazer”, frisou. Segundo Farioli, os indicadores físicos são positivos.
“Hoje vamos fazer uma análise ao aspeto físico dos jogadores e parece-me que todos estão a melhorar muito. Houve jogadores que ganharam vários quilos de músculo, algo quase impossível com uma agenda tão apertada.
Aquilo que tem sido feito tem sido extraordinário”, concluiu, sublinhando que a frescura física terá de ser acompanhada da “mentalidade certa” dentro de campo.
O FC Porto, líder do campeonato com 40 pontos, desloca-se esta segunda-feira, às 18:45, ao terreno do Alverca, em 10.º lugar, com 17, para defrontar uma partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.
Nas anteriores cinco visitas dos ‘dragões’ para o campeonato, apenas uma vez os ‘azuis e brancos’ não venceram, em 1999/2000, quando os ribatejanos, então orientados por José Romão, empataram 1-1 com os ‘azuis e brancos’, de Fernando Santos.
Arbitragem “insustentável” para Farioli, que apela à reflexão no futebol português
O treinador do FC Porto considerou hoje a atual situação da arbitragem portuguesa “insustentável”, defendendo uma reflexão sobre o futebol nacional e a forma de utilização do videoárbitro (VAR).
“Honestamente, acredito que erros fazem parte do jogo. Os jogadores falham golos, os treinadores erram substituições. O problema é quando há a sensação de que o sistema está a falhar constantemente”, afirmou Francesco Farioli, na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Alverca, na segunda-feira, para a 15.ª jornada da I Liga.
As declarações do italiano ocorrem poucos dias depois da vitória do Sporting no terreno do Santa Clara, por 3-2, para os oitavos de final da Taça de Portugal, após os bicampeões nacionais e detentores do troféu terem chegado ao empate graças a um penálti nos últimos minutos do tempo regulamentar.
A decisão do árbitro do encontro, João Pinheiro, que vai dirigir o embate dos ‘dragões’ em Alverca, levou o clube ‘azul e branco’ a emitir um comunicado e o técnico italiano a apelar à reflexão, para que se encare a situação “de forma séria” para proteger o valor da competição.
“Por isso, o comunicado do clube foi muito claro em todos os aspetos, muito calmo, mas a necessidade de lidar com esta situação com uma mente calma e também com bravura, para tomar algumas decisões, porque está a ficar insustentável (…), penso que é uma pena ver tantas paragens, tantos cartões para os bancos. Por isso, digo que está fora de controlo e que é insustentável, que não é possível perder mais tempo com queixas do que quando a bola está a rolar no campo”, detalhou.
Farioli reconheceu que o VAR “nasceu para ajudar os árbitros” mas que, atualmente, é percecionado como “uma ferramenta que julga a exibição do árbitro”, criando receio nas decisões.“Talvez seja o momento de voltar às origens”, admitiu, considerando ainda “surreal” a atenção dada em jornais e televisões à “discussão sobre arbitragem”. E, depois, apontou um caminho para a mudança.
“Portugal é uma referência mundial, produz talento, tem grandes treinadores e jogadores. Devíamos falar mais disso. O primeiro passo tem de vir dos responsáveis, e depois todos temos de seguir essa filosofia”, salientou.
Farioli anunciou ainda a recuperação física de Francisco Moura, ironizando ainda sobre a contratação do defesa central internacional brasileiro Thiago Silva, de 41 anos, confirmada no sábado.
“Nos últimos três jogos sofremos três golos, eu e o presidente ficámos preocupados e decidimos contratar um grande jogador”, brincou, antes de destacar a importância do internacional brasileiro.
O defesa regressa aos ‘dragões’ 21 anos depois de ter alinhado na equipa B, com uma carreira recheada de conquistas, ao serviço de clubes como AC Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea.
“Jogadores assim ajudam a subir o padrão. Chega com humildade, curiosidade e vontade de ajudar. Temos três centrais a fazer um ótimo trabalho, mas vamos precisar de qualidade e liderança”, rematou.
Em relação ao mercado de transferências, o treinador revelou alinhamento total com a administração portista.
“Ainda temos nove ou 10 dias. É um período louco. O presidente está muito motivado para reforçar a equipa e a comunicação entre todas as partes é muito aberta”, referiu.
O FC Porto, líder do campeonato com 40 pontos, joga na segunda-feira, às 18:45, no terreno do Alverca, 10.º classificado com 17, numa partida da 15.ª jornada da I Liga, que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.
