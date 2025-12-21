Custódio Castro sente Alverca preparado para dar boa resposta frente ao FC Porto

Custódio Castro reconheceu as dificuldades que o Alverca terá na receção ao líder FC Porto, mas acredita que a sua equipa pode surpreender.



“Olhando para a nossa temporada, jogámos muito contra as expectativas que recaíam sobre o Alverca. Sentimos que somos competitivos em quase todos os jogos. É com essa humildade, vontade e ambição que esperamos apresentar-nos amanhã [na segunda-feira]”, admitiu o técnico dos ribatejanos, em conferência de imprensa.



O FC Porto apenas empatou um jogo na I Liga portuguesa de futebol, diante do Benfica, e soma por triunfos todos os jogos disputados fora de casa.



Para Custódio Castro, o mérito da campanha portista na temporada é todo do treinador Francesco Farioli.



“Teremos pela frente um FC Porto muito forte e, na minha opinião, tem muito a ver com o treinador que é muito bom. Trouxe uma forma de jogar e uma identidade que tem a ver com a cultura do clube e esteve muito bem no reforço da equipa”, afirmou.



O jogo frente ao FC Porto terá casa cheia e o técnico do Alverca acredita que os ribatejanos irão dar uma boa resposta, até porque sente a equipa mais estabilizada, apesar da derrota em Arouca (1-0), na jornada anterior.



“A equipa está cada vez mais preparada. O nosso crescimento não tem sido linear, mas temos crescido individualmente e coletivamente e vemos que a equipa tem-se valorizado”, expressou.



Em relação à entrada de jogadores, o ‘timoneiro’ do Alverca, que segue no 10.º lugar do campeonato, preferiu não desvendar se pediu alguma “prenda” para o mercado de inverno.



“Estamos sempre muito atentos e sabemos aquilo que temos que fazer no mercado, mas o nosso foco é só no jogo de amanhã [de segunda-feira]”, indicou.



O Alverca, 10.º classificado com 17 pontos, recebe o líder FC Porto, que conta 40, no Complexo Desportivo de Alverca, na segunda-feira, pelas 18:45, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.



Nas anteriores cinco visitas dos ‘dragões’ para o campeonato, o Alverca apenas uma vez ‘roubou’ pontos ao FC Porto, em 1999/2000, quando os ribatejanos, então orientados por José Romão, empataram 1-1 com os ‘azuis e brancos’, de Fernando Santos.