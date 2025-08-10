Farioli quer honrar Jorge Costa na receção ao V. Guimarães

“Foram dias muito difíceis para todos. Agora, a única coisa que está nas nossas mãos é honrar a sua memória e legado. Vamos sempre lembrar-nos dele sentado ali e, de alguma forma, sinto que ele continua lá”, disse Farioli, em conferência de imprensa de antevisão à partida, referindo-se a Jorge Costa, antigo capitão portista que morreu na última terça-feira.



O técnico italiano admitiu que a dor pela perda do antigo capitão e diretor de futebol portista não desaparecerá rapidamente: “Isto não é algo que passa amanhã ou daqui a uma semana, é algo que vai ficar. Temos de manter o seu legado, a sua paixão por este clube e tentar transmitir em campo o seu ADN. Quando voltou ao FC Porto como diretor, um dos seus sonhos era reavivar a mística do clube, uma certa forma de jogar e de se comportar. Agora, é connosco honrar os seus desejos”.



Sobre o adversário, Farioli reconheceu as dificuldades que o Vitória de Guimarães poderá criar no Estádio do Dragão: “É um oponente muito complicado. Tem estado muito bem nas últimas temporadas, sempre a lutar pelo top 5. Mudou de treinador recentemente, tal como nós. Temos de estar preparados, porque eles vão ao Dragão para jogar todas as suas cartas”.



O treinador portista garantiu ainda que a equipa vai procurar impor-se desde o apito inicial: “Cabe-nos a nós abordar o jogo com determinada mentalidade, com o desejo de ter um bom ritmo desde o primeiro minuto e dar tudo o que temos”.



O FC Porto recebe o Vitória de Guimarães pelas 20:30 de segunda-feira, no Estádio do Dragão, em jogo da ronda inaugural da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrado por António Nobre, da AF Leiria.