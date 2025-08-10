Estreia do treinador do V. Guimarães na I Liga será "rica e interessante"

Sem se esquecer de transmitir os “sentimentos e condolências” a propósito da morte do antigo internacional português Jorge Costa, que foi defesa-central e capitão dos ‘dragões’, na terça-feira, aos 53 anos, e que ditou o adiamento do jogo, de sábado para segunda-feira, o técnico realçou que os seus jogadores têm de “estar focados” no que trabalharam perante um adversário com valia.



“Foi uma semana em que a equipa demonstrou estar preparada e entusiasmada para iniciar o campeonato, para voltar a competir, sabendo que vamos defrontar um adversário com bastante qualidade e que vai fazer com que o jogo seja extremamente rico e interessante”, disse, na conferência de antevisão ao desafio marcado para as 20:45, no Estádio do Dragão.



O treinador, de 36 anos, considerou que a versão 2025/26 dos ‘azuis e brancos’, sob o comando técnico do italiano Francesco Farioli, tem qualidade e gosta de colocar “intensidade alta” no relvado, mas defendeu que o “mais importante” é o Vitória jogar segundo a identidade que quer construir ao longo da temporada.



“Queremos entrar em todos os jogos para vencer. O respeito tem de estar presente para com o adversário, mas também para connosco. A humildade tem de estar presente. Temos de ser rigorosos, mas também corajosos e ambiciosos para conseguir os três pontos. Temos de saber colocar o jogo na intensidade que nos interessa. Obviamente temos de saber reconhecer as valências do adversário. Temos de nos agarrar muito ao que é o Vitória enquanto instituição”, frisou.



O treinador, de 36 anos, vai estrear-se na elite do futebol luso na cidade onde nasceu, no início da oitava época da carreira como treinador principal, que inclui passagens por União de Leiria, Mirandela, Felgueiras, Real Massamá, Leça, Lusitânia de Lourosa, Fafe e culminou no título da II Liga portuguesa, pelo Tondela, na época passada.



“O sentimento é de entusiasmo e de orgulho. Mas, na nossa profissão, isso acaba por ser o ponto menos importante. O mais importante é o facto de o Vitória iniciar o campeonato. Queremos começar da melhor forma. O trabalho de um treinador é colocar o coletivo acima do individual”, acrescentou.



Embora gostasse que todos os jogadores à disposição pudessem “fazer parte do grupo até ao final”, até pela qualidade que sente ter “dentro de portas”, Luís Pinto realçou que os vitorianos estão “focados em amenizar qualquer situação menos positiva por o mercado estar aberto” e em “dar uma resposta”.



O técnico portuense confirmou ainda que o mais recente reforço dos vimaranenses, o avançado Alioune Ndoye, está a cumprir “uma integração muito natural dentro do plantel” e, por isso, disponível para o encontro com os ‘dragões’.



O Vitória de Guimarães visita o FC Porto, em partida da jornada inaugural da I Liga portuguesa, agendada para segunda-feira, às 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.