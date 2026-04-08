Farioli recusa favoritismo frente ao Nottingham Forest, de Vítor Pereira

Após os britânicos terem infligido aos portistas a primeira derrota oficial da temporada (2-0), na terceira ronda da fase de liga, os caminhos das duas formações voltam a cruzar-se, numa época que tem sido difícil para o Nottingham Forest a nível interno.

"É difícil dizer quem é o favorito. Se olharmos para a classificação na Premier League, podemos ficar com uma sensação diferente [16.ª posição], mas temos de ter em conta que jogam na melhor da liga do mundo. Estiveram nos cinco primeiros lugares durante grande parte da época passada e investiram quase 250 milhões de euros nos últimos mercados", lembrou Farioli, em antevisão ao jogo da primeira mão, marcado para quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

Apesar de reconhecer o poderio do adversário, que considera "um dos candidatos a vencer a competição", garante que não pretende assumir um "papel de vítima", jogando "todas as cartas" rumo ao objetivo de "chegar a Istambul", onde será disputada a final, em 20 de maio.

Para o treinador portista, o anterior confronto entre as duas equipas, realizado em outubro último, em Nottingham, deu-se num contexto "completamente diferente" - o técnico Sean Dyche fazia a sua estreia no comando dos ingleses, mas entretanto já foi substituído pelo português Vítor Pereira.

"A última vez que jogámos foi no primeiro jogo do Sean Dyche, ainda com muito do trabalho que tinha sido feito pelo Ange [Postecoglou]. Na verdade, tenho memórias muito positivas desse jogo, os dois golos que sofremos foram de grande penalidade e fizemos uma boa exibição", sustentou.

Ao serviço do FC Porto, Vítor Pereira cumpriu duas épocas enquanto treinador principal, tendo sido campeão nacional em ambas (2011/12 e 2012/13), depois de ter vencido a Liga Europa como adjunto de André Villas-Boas (2010/11), agora presidente dos `azuis e brancos`.

"O papel especial que Vítor Pereira desempenhou neste clube é evidente, escreveu páginas importantes. Mas, amanhã [quinta-feira], trará uma equipa preparada para jogar ao mais alto nível. Temos de competir na nossa melhor versão, porque o adversário tem um treinador e plantel de qualidade", refletiu Farioli, sobre um oponente que eliminou os dinamarqueses do Midtjylland nos oitavos de final.

Vindo de um empate frente ao Famalicão (2-2), na 28.ª ronda da I Liga, o FC Porto terá a vontade de reagir ao resultado adverso já na quinta-feira, com Rodrigo Mora já fisicamente disponível, ao contrário de Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Samu.

"O sentimento de que não estivemos ao nosso nível foi bem claro. Foi o meu comentário e o de alguns jogadores logo ao intervalo. O golo do Seko [Fofana] poderia ter mudado o resultado, mas não a exibição", concluiu o treinador.

Os `dragões` recebem o Nottingham Forest na quinta-feira, a partir das 20:00, no encontro da primeira mão dos `quartos` da Liga Europa, estando o segundo confronto marcado para 16 de abril, no terreno dos ingleses.