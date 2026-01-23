FC Porto anuncia escola de futebol em Moçambique

A primeira iniciativa de ‘Caça-Talentos’ está marcada para os dias 20, 21 e 22 de fevereiro, nas instalações da Associação Black Bulls.





Depois de Cabo Verde e Zimbabué, este novo projeto surge de uma parceria com a Associação Black Bulls, clube fundado em 2017 e que já conquistou por duas vezes o principal campeonato do país.“Precisamos de continuar a crescer e a estruturar o nosso projeto e o know-how do FC Porto será determinante para atingirmos os nossos objetivos. Tudo começa na base e trabalhar com os processos de uma das melhores escolas de futebol do mundo permite-nos maximizar o investimento feito na nossa academia”, defendeu Luís Junaide Lalgy, presidente da Associação Black Bulls.Em comunicado, o FC Porto descreveu o continente africano, onde já assumiu o compromisso de abrir quatro escolas em 2026, como um “território estratégico para a identificação, formação e desenvolvimento de talento".O Plano de Expansão Internacional dos dragões chega, assim, a Maputo, em Moçambique. O início das atividades tem por base um “programa estruturado que contempla formação, capacitação de treinadores, implementação de processos técnicos e ações de desenvolvimento de talento”.“O objetivo é consolidar um sistema de formação sustentável, potenciando a transição dos alunos da academia para o futebol de formação e elevando os níveis de desempenho e competitividade”, reforçou o gestor executivo da Dragon Force, Ricardo Frey Ramos.