FC Porto cede em definitivo Romário Baró aos polacos do Radomiak Radom

Os `azuis e brancos` apostam na valorização do jogador, de 25 anos, para tirarem mais-valias de uma futura transferência, sem exigirem qualquer pagamento imediato ao clube polaco, numa operação que não contou com serviços de intermediação.

Romário Baró chegou ao FC Porto em 2014 e, durante o seu processo de formação, foi peça importante no conjunto que venceu a Youth League e o campeonato nacional de juniores, em 2019.

Numa altura em que já acumulava bastante experiência ao nível sénior, com regulares aparições na equipa B portista, a estreia pelo principal conjunto ocorreu em agosto de 2019, sob o comando técnico de Sérgio Conceição.

Sem nunca se ter conseguido assumir de forma constante no `onze` portista e fustigado por várias lesões, Romário Baró foi emprestado ao Estoril Praia e ao Casa Pia, nas épocas 2021/22 e 2022/23, antes de regressar ao plantel do FC Porto, em 2023/24.

Na última temporada, na sua primeira experiência fora de Portugal, alinhou por empréstimo ao serviço dos suíços do Basileia, pelos quais alinhou por 17 ocasiões.

Fora das opções do técnico italiano Francesco Farioli, o jogador sai agora em definitivo do FC Porto, tendo somado um total 51 jogos pela equipa principal, com a qual conquistou um título de campeão nacional, duas Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.