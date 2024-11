FC Porto com visita difícil à Lazio

Os "dragões" visitam o conjunto romano, um dos três, juntamente com Tottenham e Anderlecht, 100% vitoriosos, sendo que empataram nas duas visitas ao Estádio Olímpico de Roma, uma das quais deu a qualificação para a final da Taça UEFA de 2002/03.Os azuis e brancos e o emblema romano enfrentaram-se por quatro vezes, com o conjunto luso a ter saído por cima em duas ocasiões distintas, ambas na sua fortaleza. Nos dois jogos ocorridos no Stadio Olimpico, prevaleceu o empate.





No lado dos portistas, Vítor Bruno poderá dar uma oportunidade a Danny Namaso, depois do golo apontado ao Estoril Praia. Wenderson Galeno irá voltar ao onze, com Fábio Vieira a ser o jogador mais provável para dar lugar ao extremo de 27 anos.