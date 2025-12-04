FC Porto e Vitória de Guimarães lutam por lugar na `final four` da Taça da Liga

Com Sporting, Benfica e Sporting de Braga já apurados para a fase final, falta encontrar a quarta equipa, a que defrontará os ‘leões’, sendo a outra meia-final entre ‘águias’ e ‘arsenalistas’.



O jogo, que será arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém, é o segundo da temporada entre FC Porto e Vitória de Guimarães, que se encontraram logo na primeira jornada da I Liga de futebol, num embate que os ‘dragões’ venceram tranquilamente (3-0).



Na ocasião, também no Estádio do Dragão, a equipa de Francesco Farioli venceu com golo de Pepê (12 minutos) e um ‘bis’ de Samu (32 e 79).



Numa competição que já conheceu vários formatos, a Taça da Liga cumpre esta época a 19.ª edição, estando os primeiros jogos da ‘final four’ marcados para 06 e 07 de janeiro e a final em 10, com todos a decorrerem no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.