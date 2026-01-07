FC Porto fecha contratação de jovem avançado polaco Oskar Pietuszewski até 2029

Uma contratação pouco habitual no clube, pois normalmente os contratos estendem-se até 30 de junho, e fica protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.





Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a administração liderada por André Villas‑Boas detalhou os contornos financeiros da operação, que pode atingir os dez milhões de euros, montante que inclui uma componente fixa e outra variável dependente do cumprimento de objetivos desportivos específicos por parte do jogador.





O FC Porto confirma ainda que assumirá 400 mil euros em serviços de intermediação relacionados com o negócio.





O Jagiellonia Bialystok, clube onde Pietuszewski se formou, ficará responsável pelo pagamento do mecanismo de solidariedade a terceiros, como previsto nos regulamentos internacionais das transferências de jogadores.





na rede social X o FC Porto dá as boas vindas ao jogador referindo que é mais uma entrega polaca para o clube.





📩 𝐀𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐏𝐨𝐥𝐚𝐧𝐝 🇵🇱



𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆, 𝑶𝒔𝒌𝒂𝒓 𝑷𝒊𝒆𝒕𝒖𝒔𝒛𝒆𝒘𝒔𝒌𝒊 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/kgrIFm5YvS — FC Porto (@FCPorto) January 7, 2026







Com apenas 17 anos, mas já com reputação de promessa em ascensão no futebol polaco, Pietuszewski será integrado na equipa principal orientada por Francesco Farioli, tornando‑se no segundo reforço do mercado de inverno. Sucede assim a Thiago Silva, médio contratado a custo zero após terminar contrato com o Fluminense.





Nascido em Białystok, bem perto da fronteira da Polónia com a Bielorrússia, o mais recente 'dragão' fez toda a formação no Jagiellonia, clube local pelo qual se estreou na equipa principal com apenas 16 anos em Amesterdão, frente ao Ajax de Francesco Farioli, na qualificação para a Liga Europa.





A chegada do jovem avançado insere‑se na estratégia de rejuvenescimento e valorização do plantel portista, numa aposta clara em jogadores com elevado potencial de desenvolvimento e retorno desportivo.





O FC Porto garante, desta forma, mais uma opção de futuro para o ataque, num momento em que o clube procura reforçar competitividade e profundidade para a segunda metade da temporada.