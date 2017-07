FC Porto goleia Deportivo da Corunha em jogo de apresentação

RTP 30 Jul, 2017, 21:36 / atualizado em 30 Jul, 2017, 21:48 | FC Porto

A dez dias do arranque oficial da época, o FC Porto deixou boa imagem no jogo de apresentação aos sócios, que teve lugar este domingo no Estádio do Dragão. Foi a oportunidade de Sérgio Conceição, que se estraia esta temporada como treinador dos azuis e brancos, de mostrar uma equipa preparada para o pontapé de saída.



O técnico contou com a ajuda de Aboubakar, que apontou dois dos golos da vitória, aos 14 e aos 43 minutos. Os golos de Corona, aos 55 minutos, e de Marega, aos 87, fecharam as contas, num jogo em que a equipa portuguesa dominou por completo e deixou pouca margem ao adversário.



Esta foi a penúltima partida da pré-época portista. A equipa orientada por Sérgio Conceição joga ainda com o Gil Vicente a 2 de agosto, antes da jornada inaugural, a 9 de agosto no Estádio do Dragão, frente ao Estoril Praia.