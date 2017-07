O FC Porto defronta este domingo o Deportivo da Corunha no jogo de apresentação aos sócios. É o momento para os adeptos ficarem a conhecer as decisões tomadas por Sérgio Conceição, o novo técnico dos azuis e brancos. O Estádio do Dragão tem lotação esgotada. Acompanhe todas as incidências do jogo com o relato da Antena 1.