FC Porto não aproveita superioridade numérica e empata em Utrecht

(Foto: Olaf Kraak - EPA)

(Foto: Piroschka Van De Wouw - Reuters)

O avançado espanhol Miguel Rodriguez marcou para os neerlandeses e o seu compatriota Borja Sainz igualou para os dragões, aos 66 minutos, altura em que o guarda-redes grego Vasilis Barkas foi expulso.No Estádio Galgenwaard, em Utrecht, com o apoio de quase 21 mil espetadores, o FC Porto entrou bem, pressionante e criou uma grande oportunidade logo aos 12 minutos. Excelente triangulação no meio-campo, com Gabri Veiga a surgir na área, após passe de Eustáquio, e a rematar ligeiramente ao lado da baliza.Os azuis e brancos, logo depois, tiveram mais uma boa ocasião. Borja Sainz passou pelo guardião Barkas, mas perdeu o ângulo de remate e a defesa do Utrecht acabou por resolver.A equipa de Farioli pressionava e Eustáquio podia ter feito o golo inaugural. O médio portista recebeu na área em ótima posição, mas perdeu demasiado tempo e a jogada morreu nas mãos do guarda-redes Barkas.Nos instantes finais do primeiro tempo, o Utrecht cresceu na partida e também ameaçou a baliza do FC Porto. O lateral-esquerdo recebeu de Zechiel e disparou, mas Martim Fernandes conseguiu o desvio. Na sequência do canto, novo lance de perigo junto da baliza de Diogo Costa, mas Bednarek travou com um corte com o peito a tentativa do Utrecht.A partida chegou ao intervalo sem golos, mas com oportunidades para os dois lados. O FC Porto foi melhor e colecionou alguns lances de perigo junto da baliza de Barkas.Logo nos minutos iniciais da segunda parte, registou-se o golo do Utrecht. Livre muito bem ensaiado pelos homens da casa, com El Karouani a apanhar toda a defesa azul e branca de surpresa ao servir Miguel Rodríguez. O espanhol entrou na área e disparou para o fundo das redes, com a bola a tocar ainda em Prpic.Farioli não estava a gostar dos espaços que o FC Porto estava a dar e fez entrar William Gomes para o lugar de Pepê. Pouco depois efetuou uma dupla alteração. Entraram Alberto e Froholdt para os lugares de Eustáquio e Martim Fernandes.Mas antes dessa dupla mexida, o FC Porto marcou por intermédio de Borja Sainz. Fuga de Deniz Gül pela esquerda concluída com um remate colocado que Barkas defendeu com uma palmada para o lado, onde apareceu Borja Sainz a emendar para o empate. Na sequência dos festejos houve encosto de cabeças entre Gabri Veiga e Barkas que acabou com o árbitro a expulsar o guarda-redes do Utrecht.O FC Porto, com mais um jogador em campo, continuava a pressionar e Gabri Veiga, com um tiro de fora da área, proporcionou uma excelente defesa ao recém-entrado Brouwer. Ao minuto 90, nova defesa do guarda-redes Brouwer a remate de Borja Sainz.No tempo adicional, Prpic teve no pé esquerdo a chance de virar o resultado num remate rasteiro, mas, uma vez mais, Brouwer defendeu junto ao relvado.A formação azul e branca, que somou o segundo jogo sem vencer na segunda competição europeia de clubes, após duas vitórias nos dois primeiros jogos, segue provisoriamente no nono lugar, com sete pontos, enquanto o Utrecht subiu ao 32.º, após conquistar o primeiro ponto na Liga Europa.