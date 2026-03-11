FC Porto nos `quartos` e Benfica afastado da Liga Europeia de andebol

Na Dinamarca, a primeira parte foi muito equilibrada, tal como expressou o resultado ao intervalo (13-13), mas os 'dragões' conseguiram passar para a frente do marcador a apenas dois minutos do final do encontro, antes de Pedro Oliveira selar a vitória portista pela margem mínima na reta final do encontro.



Com o triunfo, o FC Porto garantiu o primeiro lugar do Grupo 2 e segue diretamente para os quartos de final, com oito pontos, os mesmos do Elverum (Noruega), segundo, e mais dois que o Aarhus Skanderborg, terceiro, sendo que as duas equipas nórdicas vão disputar o play-off de acesso aos ‘quartos’. Já o Granollers (Espanha) foi último, com dois pontos, e sai de prova.



Já sem hipóteses de chegar ao primeiro lugar do Grupo 3, mas com possibilidades de alcançar o play-off, o Benfica despediu-se com uma derrota caseira diante do Kristianstad, equipa liderada por Anders Hallberg, que tem sido apontado como futuro técnico dos ‘encarnados’ em substituição de Jota González.



Na sexta e decisiva jornada do grupo, as 'águias' até pareciam estar bem encaminhadas para cumprir o objetivo de alcançar o play-off, com uma vantagem de 15-14 ao intervalo, mas a formação sueca foi mais forte no segundo tempo.



Do lado nórdico, Axel Mansson brilhou com seis golos e o guarda-redes Hayder Al-Khafadji, com 16 defesas, foi o 'homem do jogo', permitindo aos visitantes darem a volta à partida com uma segunda parte dominante, na qual concederam apenas sete golos aos 'encarnados'.



Com a derrota, o Benfica terminou no quarto e último lugar do Grupo 3, com quatro pontos, ao passo que o Kristianstad junta-se ao MT Melsungen (Alemanha), ambos com seis pontos, rumo ao play-off, enquanto o Vardar, da Macedónia do Norte, segue diretamente para os quartos de final, face à liderança, com oito pontos.

