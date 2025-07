FC Porto pagou 4,5 milhões de euros para contratar central croata Dominik Prpic

“O FC Porto chegou a acordo com o Hajduk Split para a aquisição, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos do jogador Dominik Prpić pelo valor fixo de 4,5 milhões de euros acrescido de uma remuneração variável máxima de 1 milhão de euros em função do cumprimento de certos objetivos”, lê-se num comunicado dos ‘dragões’.



Na mesma nota, o FC Porto revela que “o Hajduk Split irá reter o valor correspondente a 10% das mais valias de uma potencial futura transferência do jogador”, que assinou “um contrato válido por cinco épocas desportivas, até 30 de junho de 2030, tendo acordado uma cláusula de rescisão no montante de 60 milhões de euros”.



“O Hajduk Split assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que terá encargos com serviços de intermediação com esta transação no valor de 225 mil euros”, referem ainda os portistas.



O central, de 21 anos, internacional pelas seleções jovens da Croácia, representou o Hajduk Split nos últimos sete anos, estreando-se pela equipa principal em 2022.



Desde então, Prpic realizou 50 jogos pela formação de Split, sendo que, pelo meio, ainda foi emprestado por meia época aos eslovenos do NK Radomlje, em 2023/24.



Com a saída de Iván Marcano, o FC Porto recruta outro central de pé canhoto e assegura o terceiro reforço para a nova temporada, depois do médio espanhol Gabri Veiga, que já integrou o plantel dos ‘dragões’ no Mundial de clubes, nos Estados Unidos, e do guarda-redes João Costa.



Os portistas, que serão treinados pelo italiano Francesco Farioli, substituto do argentino Martín Anselmi, iniciam os trabalhos de pré-temporada na sexta-feira.



A estreia na I Liga 2025/26 está agendada para o fim de semana de 9 e 10 de agosto, com a receção ao Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão.