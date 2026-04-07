FC Porto perdeu esta época com Nottingham, reforçando `nega` a `inglês`

Apesar deste resultado, o FC Porto acabou a fase de liga acima dos ingleses, com 17 pontos, no quinto lugar, de acesso direto aos oitavos de final, enquanto o Nottinham somou 14, em 13.º, sendo obrigado a disputar o play-off de acesso aos ‘oitavos’.







Desta vez, o adversário é bem menos cotado, mesmo sendo, como o FC Porto, bicampeão europeu (1978/79 e 1979/80), numa eliminatória que ficará marcada pelo regresso do treinador Vítor Pereira, campeão pelos ‘azuis e brancos’ em 2011/12 e 2012/13, ao Estádio do Dragão, agora como técnico do Nottingham. O encontro entre o FC Porto e o Nottinham, será o 51.º dos ‘dragões’ com ingleses, a contar para a primeira mão dos quartos de final da edição 2025/26 da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto.









Portistas 'arrasaram' CSKA Moscovo e 'tombaram' perante Sevilha



O FC Porto ‘arrasou’ o CSKA Moscovo, em 2010/11, rumo à conquista da prova, e caiu perante o Sevilha, em 2013/14, nas duas únicas presenças nos quartos de final da Liga Europa em futebol.



A cumprir a oitava presença na competição, o conjunto portista está pela terceira vez nesta fase e fará o ‘desempate’ frente ao Nottingham Forest, de Vítor Pereira, na quinta-feira, no Porto, e em 16 de abril, em Inglaterra.



Os ‘dragões’ estrearam-se na Liga Europa em 2010/11, na segunda edição da prova que sucedeu à Taça UEFA, e arrebataram logo o troféu, num percurso iniciado no play-off e concluído em Dublin, com um triunfo por 1-0 sobre o Sporting de Braga.



Pelo meio, nos quartos de final, o conjunto comandado pelo agora presidente André Villas-Boas apanhou os russos do CSKA Moscovo, que bateu por um total de 10-3, ao vencer no Porto por 5-1 e na capital russa por 5-2.



Na primeira mão, no Dragão, em 07 de abril de 2011, a grande figura do encontro foi o ponta de lança colombiano Radamel Falcao, que conseguiu um ‘hat-trick’, com golos aos 37, 84 e 90+2 minutos – acabaria a prova com o impressionante registo de 17 tentos.



Silvestre Varela, aos 64 minutos, e o central brasileiro Maicon, aos 70, apontaram os outros golos dos ‘azuis e brancos’, enquanto Kirill Kombarov marcou, aos 71, o tento de ‘honra’ do conjunto russo.



A eliminatória ficou, praticamente, sentenciada, mas o FC Porto voltou a ser categórico em Moscovo, onde chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, graças aos golos do brasileiro Hulk, aos 28 minutos, e do uruguaio Cristian Rodríguez, aos 45+2.



Na segunda parte, o colombiano Fredy Guarín, aos 47 minutos, Falcao, aos 54, e Ruben Micael, aos 89, selaram a segunda ‘manita’ dos portistas, enquanto Dzyuba, aos 52, e Ari, aos 72, apontaram os tentos dos anfitriões.



Os ‘dragões’ ficaram-se pelos 16 avos de final na segunda presença, em 2011/12, mas à terceira, em 2013/14, voltaram aos ‘quartos’, não conseguindo desta vez o apuramento.



Sob o comando de Luís Castro, o FC Porto até entrou, no entanto, da melhor forma na eliminatória, ao vencer em casa o Sevilha por 1-0, graças a um golo do central francês Eliaquim Mangala, apontado aos 31 minutos.



Na Andaluzia, no Estádio Ramón Sanchez Pizjuan, a história foi bem diferente, com o Sevilha a dominar completamente os portistas e a chegar ao intervalo já a vencer por 3-0.



O croata Ivan Rakitic, aos cinco minutos, de grande penalidade, Vitolo, aos 26, e o colombiano Carlos Bacca, aos 29, encaminharam o apuramento dos espanhóis, que chegaram ao 4-0 aos 79, com um golo do francês Kevin Gameiro.



Já nos descontos, aos 90+2 minutos, Ricardo Quaresma amenizou o desaire, mas não evitou a eliminação, na derradeira presença dos portistas nos ‘quartos’.



Nas participações seguintes, o FC Porto ficou-se pelos 16 avos de final em 2015/16 e 2019/20, nos ‘oitavos’ em 2021/22 e no play-off de acesso aos ‘oitavos’ em 2024/25, voltando agora, 12 anos depois, aos quartos de final.











Em encontro da terceira jornada, disputado em 23 de outubro de 2025, os britânicos, então ainda orientados por Sean Dyche, ganharam graças a dois penáltis, apontados por Morgan Gibbs-White, aos 19 minutos, e o brasileiro Igor Jesus, aos 77.Em Inglaterra, Francesco Farioli fez alinhar de início Diogo Costa na baliza, uma defesa com Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura, um meio-campo com Alan Varela, Pablo Rosario e Froholdt e um trio na frente com Pepê, Borja Sainz e Samu.No que respeita apenas a eliminatórias, os ‘dragões’ disputaram 15 com clubes de Inglaterra e só conseguiram seguir em frente em três ocasiões.Depois de ser afastado pelo Newcastle no primeiro confronto, em 1969/70, para a Taça das Cidades com Feiras, o FC Porto até respondeu bem, ao fazer cair o Wolverhampton (primeira ronda da Taça UEFA), em 1974/75 e o Manchester United (segunda ronda da Taça das Taças), em 1977/78.Face aos ‘Wolves’, os ‘dragões’ ganharam em casa por 4-1 e, depois, perderam em Inglaterra por 3-1, com um golo em cada um dos jogos do internacional peruano Teófilo Cubillas.Na segunda mão, em Old Trafford, os ‘red devils’ marcaram cinco golos, dois dos quais autogolos de Alfredo Murça, mas foi o ‘onze’ de José Maria Pedroto que seguiu em frente, graças a dois tentos de Arsénio Jardim, ou simplesmente Seninho.Após essa vantagem inicial, os ‘dragões’ só conseguiram, porém, mais um apuramento face a ingleses, quando, em 2003/04, rumo ao segundo título europeu, afastaram novamente os ‘red devils’, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.Os ‘dragões’ venceram em casa por 2-1, com reviravolta, graças a um ‘bis’ do sul-africano Benni McCarthy, aos 29 e 78 minutos, depois do compatriota Quinton Fortune dar vantagem ao conjunto comandado por Alex Ferguson, aos 14.Na segunda mão, Paul Scholes virou a eliminatória, aos 32 minutos, já que os golos fora ainda desempatavam, e ainda ‘bisou’, só que o tento foi erradamente anulado e, em cima da hora, aos 90, Costinha empatou, para ‘delírio’ de José Mourinho.Essa eliminatória, que já tem mais de duas décadas, ainda é a última entre e FC Porto e ingleses que tombou para o lado dos portistas, que seguem num ciclo de oito eliminações consecutivas.