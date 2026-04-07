Liga Europa
FC Porto
FC Porto perdeu esta época com Nottingham, reforçando `nega` a `inglês`
O FC Porto vai reencontrar nos quartos de final da Liga Europa em futebol o Nottingham Forest, depois de ter perdido fora por 2-0 na fase de liga, reforçando o mau registo que tem com ingleses.
Em encontro da terceira jornada, disputado em 23 de outubro de 2025, os britânicos, então ainda orientados por Sean Dyche, ganharam graças a dois penáltis, apontados por Morgan Gibbs-White, aos 19 minutos, e o brasileiro Igor Jesus, aos 77.
Desta vez, o adversário é bem menos cotado, mesmo sendo, como o FC Porto, bicampeão europeu (1978/79 e 1979/80), numa eliminatória que ficará marcada pelo regresso do treinador Vítor Pereira, campeão pelos ‘azuis e brancos’ em 2011/12 e 2012/13, ao Estádio do Dragão, agora como técnico do Nottingham. O encontro entre o FC Porto e o Nottinham, será o 51.º dos ‘dragões’ com ingleses, a contar para a primeira mão dos quartos de final da edição 2025/26 da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto.
Em Inglaterra, Francesco Farioli fez alinhar de início Diogo Costa na baliza, uma defesa com Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura, um meio-campo com Alan Varela, Pablo Rosario e Froholdt e um trio na frente com Pepê, Borja Sainz e Samu.
O jogo de Nottinham foi o 50.º do FC Porto com ingleses e redundou na 28.ª derrota, correspondente a 56%, contra 10 vitórias (20%) e 12 empates (24%), isto com um saldo também muito negativo nos golos (44 marcados e 89 sofridos).
No que respeita apenas a eliminatórias, os ‘dragões’ disputaram 15 com clubes de Inglaterra e só conseguiram seguir em frente em três ocasiões.
Depois de ser afastado pelo Newcastle no primeiro confronto, em 1969/70, para a Taça das Cidades com Feiras, o FC Porto até respondeu bem, ao fazer cair o Wolverhampton (primeira ronda da Taça UEFA), em 1974/75 e o Manchester United (segunda ronda da Taça das Taças), em 1977/78.
Face aos ‘Wolves’, os ‘dragões’ ganharam em casa por 4-1 e, depois, perderam em Inglaterra por 3-1, com um golo em cada um dos jogos do internacional peruano Teófilo Cubillas.
Três anos depois, com o Manchester United, a eliminatória ficou marcada pela goleada que o FC Porto impôs nas Antas, por 4-0, em 19 de outubro de 1977, graças a um ‘hat-trick’ de José Leandro, vulgo Duda, e a um tento de António Oliveira.
Na segunda mão, em Old Trafford, os ‘red devils’ marcaram cinco golos, dois dos quais autogolos de Alfredo Murça, mas foi o ‘onze’ de José Maria Pedroto que seguiu em frente, graças a dois tentos de Arsénio Jardim, ou simplesmente Seninho.
Após essa vantagem inicial, os ‘dragões’ só conseguiram, porém, mais um apuramento face a ingleses, quando, em 2003/04, rumo ao segundo título europeu, afastaram novamente os ‘red devils’, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.
Os ‘dragões’ venceram em casa por 2-1, com reviravolta, graças a um ‘bis’ do sul-africano Benni McCarthy, aos 29 e 78 minutos, depois do compatriota Quinton Fortune dar vantagem ao conjunto comandado por Alex Ferguson, aos 14.
Na segunda mão, Paul Scholes virou a eliminatória, aos 32 minutos, já que os golos fora ainda desempatavam, e ainda ‘bisou’, só que o tento foi erradamente anulado e, em cima da hora, aos 90, Costinha empatou, para ‘delírio’ de José Mourinho.
Essa eliminatória, que já tem mais de duas décadas, ainda é a última entre e FC Porto e ingleses que tombou para o lado dos portistas, que seguem num ciclo de oito eliminações consecutivas.
Os ‘dragões’ foram consecutivamente afastados por Chelsea (2006/07), Manchester United (2008/09), Arsenal (2009/10), Manchester City (2011/12), Liverpool (2017/18 e 2018/19) e novamente Chelsea (2020/21) e Arsenal (2023/24).
Apesar deste resultado, o FC Porto acabou a fase de liga acima dos ingleses, com 17 pontos, no quinto lugar, de acesso direto aos oitavos de final, enquanto o Nottinham somou 14, em 13.º, sendo obrigado a disputar o play-off de acesso aos ‘oitavos’.
Desta vez, o adversário é bem menos cotado, mesmo sendo, como o FC Porto, bicampeão europeu (1978/79 e 1979/80), numa eliminatória que ficará marcada pelo regresso do treinador Vítor Pereira, campeão pelos ‘azuis e brancos’ em 2011/12 e 2012/13, ao Estádio do Dragão, agora como técnico do Nottingham. O encontro entre o FC Porto e o Nottinham, será o 51.º dos ‘dragões’ com ingleses, a contar para a primeira mão dos quartos de final da edição 2025/26 da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto.
Em Inglaterra, Francesco Farioli fez alinhar de início Diogo Costa na baliza, uma defesa com Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura, um meio-campo com Alan Varela, Pablo Rosario e Froholdt e um trio na frente com Pepê, Borja Sainz e Samu.
O jogo de Nottinham foi o 50.º do FC Porto com ingleses e redundou na 28.ª derrota, correspondente a 56%, contra 10 vitórias (20%) e 12 empates (24%), isto com um saldo também muito negativo nos golos (44 marcados e 89 sofridos).
No que respeita apenas a eliminatórias, os ‘dragões’ disputaram 15 com clubes de Inglaterra e só conseguiram seguir em frente em três ocasiões.
Depois de ser afastado pelo Newcastle no primeiro confronto, em 1969/70, para a Taça das Cidades com Feiras, o FC Porto até respondeu bem, ao fazer cair o Wolverhampton (primeira ronda da Taça UEFA), em 1974/75 e o Manchester United (segunda ronda da Taça das Taças), em 1977/78.
Face aos ‘Wolves’, os ‘dragões’ ganharam em casa por 4-1 e, depois, perderam em Inglaterra por 3-1, com um golo em cada um dos jogos do internacional peruano Teófilo Cubillas.
Três anos depois, com o Manchester United, a eliminatória ficou marcada pela goleada que o FC Porto impôs nas Antas, por 4-0, em 19 de outubro de 1977, graças a um ‘hat-trick’ de José Leandro, vulgo Duda, e a um tento de António Oliveira.
Na segunda mão, em Old Trafford, os ‘red devils’ marcaram cinco golos, dois dos quais autogolos de Alfredo Murça, mas foi o ‘onze’ de José Maria Pedroto que seguiu em frente, graças a dois tentos de Arsénio Jardim, ou simplesmente Seninho.
Após essa vantagem inicial, os ‘dragões’ só conseguiram, porém, mais um apuramento face a ingleses, quando, em 2003/04, rumo ao segundo título europeu, afastaram novamente os ‘red devils’, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.
Os ‘dragões’ venceram em casa por 2-1, com reviravolta, graças a um ‘bis’ do sul-africano Benni McCarthy, aos 29 e 78 minutos, depois do compatriota Quinton Fortune dar vantagem ao conjunto comandado por Alex Ferguson, aos 14.
Na segunda mão, Paul Scholes virou a eliminatória, aos 32 minutos, já que os golos fora ainda desempatavam, e ainda ‘bisou’, só que o tento foi erradamente anulado e, em cima da hora, aos 90, Costinha empatou, para ‘delírio’ de José Mourinho.
Essa eliminatória, que já tem mais de duas décadas, ainda é a última entre e FC Porto e ingleses que tombou para o lado dos portistas, que seguem num ciclo de oito eliminações consecutivas.
Os ‘dragões’ foram consecutivamente afastados por Chelsea (2006/07), Manchester United (2008/09), Arsenal (2009/10), Manchester City (2011/12), Liverpool (2017/18 e 2018/19) e novamente Chelsea (2020/21) e Arsenal (2023/24).
Portistas 'arrasaram' CSKA Moscovo e 'tombaram' perante Sevilha
O FC Porto ‘arrasou’ o CSKA Moscovo, em 2010/11, rumo à conquista da prova, e caiu perante o Sevilha, em 2013/14, nas duas únicas presenças nos quartos de final da Liga Europa em futebol.
A cumprir a oitava presença na competição, o conjunto portista está pela terceira vez nesta fase e fará o ‘desempate’ frente ao Nottingham Forest, de Vítor Pereira, na quinta-feira, no Porto, e em 16 de abril, em Inglaterra.
Os ‘dragões’ estrearam-se na Liga Europa em 2010/11, na segunda edição da prova que sucedeu à Taça UEFA, e arrebataram logo o troféu, num percurso iniciado no play-off e concluído em Dublin, com um triunfo por 1-0 sobre o Sporting de Braga.
Pelo meio, nos quartos de final, o conjunto comandado pelo agora presidente André Villas-Boas apanhou os russos do CSKA Moscovo, que bateu por um total de 10-3, ao vencer no Porto por 5-1 e na capital russa por 5-2.
Na primeira mão, no Dragão, em 07 de abril de 2011, a grande figura do encontro foi o ponta de lança colombiano Radamel Falcao, que conseguiu um ‘hat-trick’, com golos aos 37, 84 e 90+2 minutos – acabaria a prova com o impressionante registo de 17 tentos.
Silvestre Varela, aos 64 minutos, e o central brasileiro Maicon, aos 70, apontaram os outros golos dos ‘azuis e brancos’, enquanto Kirill Kombarov marcou, aos 71, o tento de ‘honra’ do conjunto russo.
A eliminatória ficou, praticamente, sentenciada, mas o FC Porto voltou a ser categórico em Moscovo, onde chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, graças aos golos do brasileiro Hulk, aos 28 minutos, e do uruguaio Cristian Rodríguez, aos 45+2.
Na segunda parte, o colombiano Fredy Guarín, aos 47 minutos, Falcao, aos 54, e Ruben Micael, aos 89, selaram a segunda ‘manita’ dos portistas, enquanto Dzyuba, aos 52, e Ari, aos 72, apontaram os tentos dos anfitriões.
Os ‘dragões’ ficaram-se pelos 16 avos de final na segunda presença, em 2011/12, mas à terceira, em 2013/14, voltaram aos ‘quartos’, não conseguindo desta vez o apuramento.
Sob o comando de Luís Castro, o FC Porto até entrou, no entanto, da melhor forma na eliminatória, ao vencer em casa o Sevilha por 1-0, graças a um golo do central francês Eliaquim Mangala, apontado aos 31 minutos.
Na Andaluzia, no Estádio Ramón Sanchez Pizjuan, a história foi bem diferente, com o Sevilha a dominar completamente os portistas e a chegar ao intervalo já a vencer por 3-0.
O croata Ivan Rakitic, aos cinco minutos, de grande penalidade, Vitolo, aos 26, e o colombiano Carlos Bacca, aos 29, encaminharam o apuramento dos espanhóis, que chegaram ao 4-0 aos 79, com um golo do francês Kevin Gameiro.
Já nos descontos, aos 90+2 minutos, Ricardo Quaresma amenizou o desaire, mas não evitou a eliminação, na derradeira presença dos portistas nos ‘quartos’.
Nas participações seguintes, o FC Porto ficou-se pelos 16 avos de final em 2015/16 e 2019/20, nos ‘oitavos’ em 2021/22 e no play-off de acesso aos ‘oitavos’ em 2024/25, voltando agora, 12 anos depois, aos quartos de final.
O FC Porto ‘arrasou’ o CSKA Moscovo, em 2010/11, rumo à conquista da prova, e caiu perante o Sevilha, em 2013/14, nas duas únicas presenças nos quartos de final da Liga Europa em futebol.
A cumprir a oitava presença na competição, o conjunto portista está pela terceira vez nesta fase e fará o ‘desempate’ frente ao Nottingham Forest, de Vítor Pereira, na quinta-feira, no Porto, e em 16 de abril, em Inglaterra.
Os ‘dragões’ estrearam-se na Liga Europa em 2010/11, na segunda edição da prova que sucedeu à Taça UEFA, e arrebataram logo o troféu, num percurso iniciado no play-off e concluído em Dublin, com um triunfo por 1-0 sobre o Sporting de Braga.
Pelo meio, nos quartos de final, o conjunto comandado pelo agora presidente André Villas-Boas apanhou os russos do CSKA Moscovo, que bateu por um total de 10-3, ao vencer no Porto por 5-1 e na capital russa por 5-2.
Na primeira mão, no Dragão, em 07 de abril de 2011, a grande figura do encontro foi o ponta de lança colombiano Radamel Falcao, que conseguiu um ‘hat-trick’, com golos aos 37, 84 e 90+2 minutos – acabaria a prova com o impressionante registo de 17 tentos.
Silvestre Varela, aos 64 minutos, e o central brasileiro Maicon, aos 70, apontaram os outros golos dos ‘azuis e brancos’, enquanto Kirill Kombarov marcou, aos 71, o tento de ‘honra’ do conjunto russo.
A eliminatória ficou, praticamente, sentenciada, mas o FC Porto voltou a ser categórico em Moscovo, onde chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, graças aos golos do brasileiro Hulk, aos 28 minutos, e do uruguaio Cristian Rodríguez, aos 45+2.
Na segunda parte, o colombiano Fredy Guarín, aos 47 minutos, Falcao, aos 54, e Ruben Micael, aos 89, selaram a segunda ‘manita’ dos portistas, enquanto Dzyuba, aos 52, e Ari, aos 72, apontaram os tentos dos anfitriões.
Os ‘dragões’ ficaram-se pelos 16 avos de final na segunda presença, em 2011/12, mas à terceira, em 2013/14, voltaram aos ‘quartos’, não conseguindo desta vez o apuramento.
Sob o comando de Luís Castro, o FC Porto até entrou, no entanto, da melhor forma na eliminatória, ao vencer em casa o Sevilha por 1-0, graças a um golo do central francês Eliaquim Mangala, apontado aos 31 minutos.
Na Andaluzia, no Estádio Ramón Sanchez Pizjuan, a história foi bem diferente, com o Sevilha a dominar completamente os portistas e a chegar ao intervalo já a vencer por 3-0.
O croata Ivan Rakitic, aos cinco minutos, de grande penalidade, Vitolo, aos 26, e o colombiano Carlos Bacca, aos 29, encaminharam o apuramento dos espanhóis, que chegaram ao 4-0 aos 79, com um golo do francês Kevin Gameiro.
Já nos descontos, aos 90+2 minutos, Ricardo Quaresma amenizou o desaire, mas não evitou a eliminação, na derradeira presença dos portistas nos ‘quartos’.
Nas participações seguintes, o FC Porto ficou-se pelos 16 avos de final em 2015/16 e 2019/20, nos ‘oitavos’ em 2021/22 e no play-off de acesso aos ‘oitavos’ em 2024/25, voltando agora, 12 anos depois, aos quartos de final.