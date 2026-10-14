FC Porto procura estrear-se a vencer no estádio do Betis

O campeão português e líder destacado da I Liga protagonizou uma entrada em falso na atual edição da ‘Champions’, ao perder por 2-0 na receção aos ingleses do Manchester City, na única derrota sofrida esta época, que procura retificar na partida de hoje, no estádio La Cartuja, com início às 20:00 (hora de Lisboa).





O treinador dos 'azuis e brancos' diz que a equipa portista tem de entrar em campo na melhor versão.

O clube portuense, campeão europeu em 1987 e 2004, ganhou todos os outros jogos, mas o de Sevilha também está a efetuar um bom início de temporada, ocupando o terceiro lugar na Liga espanhola, em igualdade com o Atlético de Madrid, segundo colocado, e apenas atrás do FC Barcelona, tendo-se imposto por 3-2 em Lille, na estreia na Liga dos Campeões.O treinador italiano Francesco Farioli está privado do defesa checo Jan Bednarek, que cumpre o segundo e último jogo de suspensão, e do avançado brasileiro William Gomes, lesionado, mas já poderá contar com o lateral nigeriano Zaidu e o central argentino Nehuén Pérez, que recuperaram das respetivas lesões.A segunda jornada da 'Champions' arrancou na terça-feira, com o Sporting a somar a segunda vitória na prova, ao vencer em casa dos franceses do Lens por 2-0, resultado que deixa os 'leões' provisoriamente instalados no segundo lugar, com os mesmos seis pontos do líder Barcelona e do Arsenal, terceiro classificado.