FC Porto recebe hoje Guimarães na I Liga

Casa Pia – Sporting, 0-2

Nacional – Gil Vicente, 0-2.

Arouca – AVS, 3-1.

Famalicão – Santa Clara, 3-0.

Moreirense – Alverca, 2-1.

Sporting de Braga – Tondela, 3-0.

Estoril Praia – Estrela da Amadora, 18:45.

FC Porto – Vitória de Guimarães, 20:45.

Benfica – Rio Ave, 20:15.

Vitoriosos nos cinco encontros de preparação, o terceiro classificado da prova nas últimas duas temporadas joga a partir das 20:45 no Estádio do Dragão, no Porto, tendo pela frente os ‘conquistadores’, que também debutam com o treinador Luís Pinto, campeão da II Liga em 2024/25 pelo Tondela.A partida estava inicialmente agendada para sábado, mas foi adiada em dois dias, devido à morte de Jorge Costa, antigo defesa central internacional português e diretor do futebol profissional ‘azul e branco’, na terça-feira, aos 53 anos.Duas horas antes, às 18:45, Estoril Praia e Estrela da Amadora enfrentam-se na Amoreira, onde as duas equipas finalizaram a edição anterior do campeonato, em maio, com uma goleada dos ‘canarinhos’ sobre os ‘tricolores’ (4-0).Famalicão, Sporting de Braga, Arouca, Gil Vicente, Sporting e Moreirense ocupam, para já, o comando partilhado da I Liga, todos com três pontos, sendo que os bicampeões nacionais derrotaram o Casa Pia (2-0), na sexta-feira, em Rio Maior, onde o conjunto de Pina Manique atua como anfitrião, no primeiro dos 306 jogos da 92.ª edição da prova.A jornada inaugural encerrará em 23 de setembro, com a receção do Benfica ao Rio Ave, que foi adiada devido aos compromissos das ‘águias’ nas pré-eliminatórias de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, fazendo com que a estreia ‘encarnada’ na I Liga esteja agendada para 16 de agosto, com a visita ao Estrela da Amadora, da segunda ronda.- Sexta-feira, 08 ago:- Sábado, 09 ago:- Domingo, 10 ago:- Segunda-feira, 11 ago:- Terça-feira, 23 set: