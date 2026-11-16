"Conseguimos atingir, logo no quarto dia de subscrição, o montante objetivo de 55 milhões de euros para refinanciar a emissão que vencia em dezembro próximo", afirmou o administrador financeiro da SAD `azul e branca`, José Pedro Pereira da Costa, em declarações aos meios oficiais do clube, na análise ao relatório enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O empréstimo compreendeu duas modalidades: uma oferta pública de subscrição, através da qual os investidores adquiriram novas obrigações mediante pagamento em dinheiro, e uma oferta pública de troca, que permitiu aos detentores de títulos do empréstimo 2023-2026 substituí-los por obrigações da nova emissão, com reembolso em 2030.

A subscrição totalizou 38,96 ME e a troca de títulos do anterior empréstimo ascendeu a 31,04 ME, perfazendo os 70 ME da operação, para a qual a procura conjunta atingiu 90,7 ME, cerca de 1,3 vezes o montante disponível.

A operação, inicialmente divulgada em 28 de outubro com um montante de até 40 ME, foi aumentada para 70 ME na terça-feira, tendo as ofertas de subscrição e de troca decorrido de 02 de novembro até sexta-feira.

Segundo Pereira da Costa, o aumento permite à SAD antecipar parcialmente o financiamento de compromissos do próximo ano.

"Aproveitámos o elevado interesse dos investidores para aumentar o montante total da nova emissão para os 70 ME, o que nos permite desde já fazer face parcialmente a algumas responsabilidades com vencimento em 2027, como é o caso de uma emissão obrigacionista de retalho mais pequena, de 21 ME, que vence em novembro de 2027", explicou.

A nova emissão destina-se prioritariamente a refinanciar o empréstimo de 55 ME emitido em 07 de junho de 2023, durante a administração de Pinto da Costa, que vence em 07 de dezembro próximo.

O administrador financeiro destacou a ligação da remuneração dos títulos aos resultados da equipa principal de futebol, considerando que essa característica contribuiu para a adesão dos investidores.

"A característica inovadora desta emissão, que foi a primeira emissão de obrigações ligadas ao sucesso desportivo, foi seguramente importante para captar o interesse de mais de quatro mil investidores que geraram uma procura total superior a 90 milhões de euros", afirmou, classificando-a como "a maior procura em emissões de obrigações de SAD`s nos anos mais recentes".

As novas obrigações têm uma taxa de juro anual bruta base de 5,25%, que pode atingir 6%, mediante aumentos cumulativos de 0,15 pontos percentuais por acesso à fase de liga da Liga dos Campeões e de 0,1 por título de campeão nacional, relativos às épocas de 2026/27 a 2028/29.

A liquidação da operação e a admissão dos títulos à negociação estão agendadas para quarta-feira e o reembolso previsto para 18 de dezembro de 2030.