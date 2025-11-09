FC Porto tentar continuar líder isolado da I Liga em Famalicão
O FC Porto procura hoje continuar líder isolado da I Liga de futebol numa deslocação que prometer ser difícil a Vila Nova de Famalicão, terreno do quinto classificado, na 11.ª jornada, enquanto o Benfica recebe o Casa Pia.
Numa partida agendada para as 18:00, os `dragões` vão tentar manter-se sozinhos no topo do campeonato, depois de terem provisoriamente sido apanhados pelo Sporting, que, no sábado, foi aos Açores vencer o Santa Clara, por 2-1.
Com menos um jogo, o FC Porto leva 28 pontos, os mesmos agora que o Sporting, que somou a terceira vitória na competição.
Já o Famalicão, quinto com 19 pontos, vem de duas vitórias seguidas na I Liga e de cinco jogos consecutivos sem perder na prova.
A jornada fica fechada a partir das 20:30, com o Benfica a receber o Casa Pia, antepenúltimo classificado e que despediu o técnico João Pereira após a última ronda, e o Sporting de Braga-Moreirense.
O Benfica, um dia depois da segunda volta das eleições para os seus órgãos sociais, segue em terceiro lugar com 24 pontos, estando obrigado a vencer para não deixar fugir mais o seus rivais históricos.
- Sexta-feira, 07 nov:
Estoril Praia - Arouca, 4-3
- Sábado, 08 nov:
Alverca - Rio Ave, 1-1
Tondela - Vitória de Guimarães, 0-1
Santa Clara - Sporting, 1-2
- Domingo, 09 nov:
AVS - Gil Vicente, 15:30
Estrela da Amadora - Nacional, 15:30
Famalicão - FC Porto, 18:00
Sporting de Braga - Moreirense, 20:30
Benfica - Casa Pia, 20:30