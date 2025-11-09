FC Porto tentar continuar líder isolado da I Liga em Famalicão

Numa partida agendada para as 18:00, os `dragões` vão tentar manter-se sozinhos no topo do campeonato, depois de terem provisoriamente sido apanhados pelo Sporting, que, no sábado, foi aos Açores vencer o Santa Clara, por 2-1.

Com menos um jogo, o FC Porto leva 28 pontos, os mesmos agora que o Sporting, que somou a terceira vitória na competição.

Já o Famalicão, quinto com 19 pontos, vem de duas vitórias seguidas na I Liga e de cinco jogos consecutivos sem perder na prova.

A jornada fica fechada a partir das 20:30, com o Benfica a receber o Casa Pia, antepenúltimo classificado e que despediu o técnico João Pereira após a última ronda, e o Sporting de Braga-Moreirense.

O Benfica, um dia depois da segunda volta das eleições para os seus órgãos sociais, segue em terceiro lugar com 24 pontos, estando obrigado a vencer para não deixar fugir mais o seus rivais históricos.

- Sexta-feira, 07 nov:

Estoril Praia - Arouca, 4-3

- Sábado, 08 nov:

Alverca - Rio Ave, 1-1

Tondela - Vitória de Guimarães, 0-1

Santa Clara - Sporting, 1-2

- Domingo, 09 nov:

AVS - Gil Vicente, 15:30

Estrela da Amadora - Nacional, 15:30

Famalicão - FC Porto, 18:00

Sporting de Braga - Moreirense, 20:30

Benfica - Casa Pia, 20:30