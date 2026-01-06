FC Porto viaja para estágio no Algarve já com Thiago Silva na comitiva

Os 'dragões' partiram hoje do Aeroporto Francisco Sá Carneiro rumo à Quinta do Lago, em Almancil, de modo a preparar da segunda metade da temporada, aproveitando a ausência da 'final four' da Taça da Liga e o interregno competitivo até 14 de janeiro.



Na tarde de sexta-feira, antes do regresso ao Porto, os 'azuis e brancos' irão defrontar o Farense, da II Liga, em jogo particular realizado à porta fechada.



Além de Thiago Silva, Farioli convocou todos os jogadores do plantel principal - incluindo os lesionados Nehuén Pérez, Tomás Pérez e Luuk de Jong - e os juniores Bernardo Lima, Martim Chelmik, Mateus Mide e Duarte Cunha, todos eles campeões europeus e mundiais em sub-17 por Portugal.



O guarda-redes da equipa B Diogo Fernandes também estará incluído nos trabalhos, enquanto Zaidu, em representação da Nigéria na Taça das Nações Africanas (CAN), é o único ausente.



O próximo jogo oficial do FC Porto será a receção ao Benfica, em 14 de janeiro, às 20:45, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.







Lista de 31 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Diogo Fernandes e João Costa.



- Defesas: Thiago Silva, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Nehuén Pérez, Alberto Costa, Dominik Prpić, Martim Fernandes, Francisco Moura e Martim Chelmik.



- Médios: Stephen Eustáquio, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Pablo Rosario, Alan Varela, Tomás Pérez, Bernardo Lima, Mateus Mide e Rodrigo Mora.



- Avançados: William Gomes, Samu, Pepê, Borja Sainz, Luuk de Jong, Deniz Gül, Ángel Alarcón, Yann Karamoh e Duarte Cunha.