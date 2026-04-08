Fofana acredita que fez "a melhor escolha" ao ingressar no FC Porto

Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Nottingham Forest, marcada para quinta-feira, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, o médio fez um balanço positivo dos primeiros meses ao serviço dos `dragões`.

"Tive a sorte de me integrar rapidamente, toda a gente facilitou o processo e estou grato por isso. O campeonato português é diferente e ainda há pessoas que estão a descobrir quem é o Seko Fofana, mas é um prazer estar aqui", expressou, ao lado do treinador Francesco Farioli, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.

Sobre uma possível continuidade em Portugal após o período da cedência, que termina no final da temporada e não contempla opção de compra, preferiu não expressar preferências.

"Estou certo de que fiz a melhor escolha ao vir para aqui. Fui muito bem recebido e estou muito feliz. É um prazer enorme representar o FC Porto, mas não posso fazer projeções porque vamos ter um jogo muito importante amanhã [quinta-feira] e outro depois desse [frente ao Estoril Praia, para a I Liga]. A realidade de hoje pode não ser a de amanhã. No futuro, tomarei a minha decisão", explicou o jogador, que já soma três golos em 10 jogos com a camisola `azul e branca`.

Relativamente ao jogo da Liga Europa, Fofana elogiou o Nottingham Forest, que bateu os dinamarqueses do Midtjylland nos oitavos de final, mas considera a sua equipa bem preparada.

"Estudámos bem o adversário, estamos preparados. Sabemos que vamos defrontar uma equipa forte e confiante. No último fim de semana não jogaram, tiveram a possibilidade de descansar, mas isso não nos diz nada. Trabalhámos muito bem durante a semana para este jogo", frisou.

Diante do Famalicão, no sábado, para a 28.ª ronda da I Liga, o internacional costa-marfinense apontou o golo que deixou os `dragões` na frente, aos 90+1 minutos, antes de Rodrigo Pinheiro igualar, já ao nono minuto da compensação (2-2).

"É sempre um prazer marcar um golo. Fiquei feliz pelo trabalho da equipa, antes de mais. É difícil para nós não termos ganho aquele jogo, mas faz parte do futebol. Temos de seguir. É preciso ter a capacidade de transformar tudo em algo positivo", comentou.

Garantindo que o clube "merece tudo o que está a viver neste momento", acredita que o plantel tem qualidade para vencer as três competições em disputa - I Liga, Liga Europa e Taça de Portugal.

"Temos equipa para sermos os melhores nas três competições, mas não podemos estar a fazer contas, tem de ser jogo a jogo. Cada um terá o seu papel, seja a titular ou a suplente. Temos de nos manter unidos, com o apoio da família portista", concluiu.

Os `dragões` recebem o Nottingham Forest na quinta-feira, a partir das 20:00, no encontro da primeira mão dos `quartos` da Liga Europa, estando o segundo confronto marcado para 16 de abril, no terreno dos ingleses.