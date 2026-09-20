Froholdt e Bah regressam aos `onzes` de FC Porto e Benfica após lesão

Após ter sofrido uma concussão cerebral no jogo com o Moreirense, em 04 de setembro, o dinamarquês é a principal novidade do lado dos portistas, relegando Hwang In-Beom para o banco de suplentes e juntando-se a Pablo Rosario e Gabri Veiga no trio do meio-campo.

Francesco Farioli promoveu ainda a entrada de Martim Fernandes, em detrimento de Francisco Moura, para o lado esquerdo da defesa, que é comletada por Diogo Costa, na baliza, Bednarek e Kiwior, no centro da defesa, e Alberto Costa, na direita.

O ataque que garantiu o triunfo `azul e branco` frente ao Casa Pia (4-1), na ronda anterior, em Rio Maior, mantém-se, com Pepê e William Gomes no apoio ao ponta de lança André Silva.

Samu, que sofreu rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito, em 09 de fevereiro de 2026, frente ao Sporting, regressa às convocatórias dos `dragões`, e começa no banco de suplentes, tal como Pietuszewski, que ainda não tinha feito parte da ficha de jogo esta época.

O Benfica, vindo de uma vitória no terreno do AC Milan (2-0) na quarta-feira, em que apresentou uma equipa com habituais suplentes, surge agora com sete alterações face ao encontro de estreia na fase de liga da Liga Europa.

Bah recuperou do traumatismo no ombro direito que o retirou dos últimos três desafios dos `encarnados` e rende Banjaqui na posição de lateral-direito.

Além desta alteração, Marco Silva devolveu a guarda das redes a Samuel Soares, sendo Lenglet a acompanhar a Tomás Araújo no centro da defesa, completada com Samuel Dahl à esquerda.

Ainda assim, o treinador `encarnado`, que também não pode contar com o argentino Enzo Barrenechea, manteve o meio-campo utilizado no desafio europeu, com Aursnes, capitão das `águias` a manter-se no corredor central, acompanhado por João Palhinha e Sudakov.

Na frente, Pavlidis, atual melhor marcador do campeonato, com oito golos, está de regresso à equipa, em detrimento de Durán e as alas estão entregues a Rafa e Prestianni, em vez de Lukebakio e Kaminski.

A partir das 20:30, o FC Porto, líder isolado da I Liga, com 18 pontos, defronta o Benfica, segundo classificado, com 16, no primeiro clássico da temporada, disputado no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

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