Hóquei. Gonçalo Alves renova contrato com o FC Porto

”, indicam os "dragões".Em declarações aos canais de comunicação do clube, Gonçalo Alves revelou que a vontade de continuar era mútua e que os objetivos são os de continuar a vencer.”, disse.Da parte do clube, o presidente, Pinto da Costa, lembrou a ligação especial que tem com a modalidade, pela qual foi pela primeira vez dirigente do FC Porto, há 60 anos.”, disse ainda o dirigente máximo dos "dragões".Gonçalo Alves, 107 vezes internacional, cumpre a oitava época consecutiva no FC Porto, clube em que se iniciou no hóquei em patins ainda no escalão de sub-9.Na carreira, ainda fez a formação no Famalicense, no Sporting e na Oliveirense, antes de chegar aos seniores, escalão em que jogou na Oliveirense e no FC Porto, num percurso que lhe tem valido vários títulos internacionais e nacionais.