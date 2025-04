I Liga. FC Porto prepara Moreirense ainda sem Diogo Costa

Esta quarta-feira, o FC Porto realizou mais uma sessão de treinos no Olival. Para além do guarda-redes, internacional português, o técnico argentino dos Dragões continua a não poder contar Marko Grujic e Vasco Sousa, que não volta a jogar esta época.





Ainda em tratamento, Diogo Costa deverá voltar a falhar uma partida da I Liga, com Cláudio Ramos a ser novamente o número da baliza do FC Porto. A equipa azul e branca regressará aos treinos esta quinta-feira de manhã, com Martín Anselmi a realizar a conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Moreirense.





O FC Porto volta a jogar em casa, na próxima sexta-feira, e abrirá a jornada 32 do campeonato, por volta das 20h15. Depois da derrota do último fim-de-semana, os Dragões estão matematicamente afastados da possibilidade de lutar pelo título, tentando alcançar o terceiro lugar, neste momento ocupado pelo Sporting de Braga.