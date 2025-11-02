I Liga. FC Porto recebe Braga e procura triunfo para manter rivais à distância

No jogo agendado para as 20:30, no Estádio do Dragão, os ‘azuis e brancos’ entram em campo na liderança, com os mesmos 25 pontos do Sporting e com mais um do que o Benfica, equipas que já venceram nesta ronda, e vão tentar a segunda vitória consecutiva no campeonato.



Do outro lado vai estar um Sporting de Braga que regressou às vitórias na jornada anterior e que segue em sétimo, com 13, necessitando de pontos para subir na tabela classificativa.



Em outra partida do dia, o Arouca, que não vence no campeonato há três rondas, vai receber o Moreirense, que vem de dois desaires consecutivos depois de um bom arranque de campeonato, com ambas as formações a tentarem o regresso aos triunfos.



O primeiro jogo do dia vai opor o AVS, último classificado com apenas um ponto, ao Tondela, penúltimo com cinco, com as duas equipas a necessitarem de pontos na fuga aos lugares de despromoção.

