I Liga. Líder FC Porto recebe Moreirense no meio de ciclo ‘louco’

O encontro com os ‘cónegos’ é, em teoria, o menos complicado do mês de março para o FC Porto, que já defrontou Sporting, Benfica e Estugarda, com quem volta a jogar na quinta-feira, na segunda mão dos ‘oitavos’ da Liga Europa, após o 2-1 na Alemanha, visitando ainda o Sporting de Braga.



Antes disso, os ‘dragões’ recebem o sétimo classificado da I Liga, que, na primeira volta, criou muitas dificuldades aos ‘dragões’, que venceram por 2-1, numa reviravolta selada com um golo perto do final de Deniz Gül.



No campeonato, o FC Porto vem de um empate na casa do Benfica (2-2), de sabor amargo, depois de ter estado a vencer por 2-0, enquanto o Moreirense está há três jogos sem triunfos – uma derrota e dois empates Em casa, os ‘dragões’ têm dominado por completo os confrontos com o Moreirense para o campeonato, vencendo os 14 jogos, nove dos quais por mais de um golo de diferença.



Os ‘azuis e brancos’ lideram a I Liga com 66 pontos, mais quatro do que o Sporting, que viu o seu encontro com o Tondela ser adiado para data a definir, devido à eliminatória com o Bodo/Glimt, na Liga dos Campeões, e mais sete do que o Benfica, que joga no sábado em Arouca.



Os ‘encarnados’, que já só disputam o campeonato, no qual são a única equipa invicta, visitam o Arouca (11.º), que este ano já golearam por 5-0 e que vem de duas derrotas consecutivas, mas que venceu os dois últimos jogos em casa.



Sem o norueguês Aursnes, lesionado, o Benfica visita um terreno onde apenas perdeu uma vez - e em Aveiro - em oito encontros, e no qual não sofreu golos nas últimas quatro visitas.



Tal com o Sporting, também o Sporting de Braga (quarto) viu o seu jogo desta ronda, frente ao Casa Pia (14.º), adiado, para 23 de abril, o que pode permitir uma aproximação provisória ao Gil Vicente (quinto), que recebe no sábado um tranquilo Alverca (10.º).



Na estreia do treinador Gil Lameiras, que substituiu Luís Pinto, o Vitória de Guimarães (nono classificado) tem uma difícil, mas curta, deslocação a casa do Famalicão (sexto), que procura manter-se na luta pelos lugares de qualificação europeia.



Na luta pela permanência, o lanterna-vermelha AFS, com apenas 10 pontos, está obrigado a vencer para manter a esperança num ‘milagre’ que lhe permita seguir na I Liga, recebendo o Santa Clara, 16.º, em lugar de play-off de manutenção, com mais 12 pontos do que os nortenhos.



Em igualdade com os açorianos, mas um lugar acima, o Nacional recebe o Estoril Praia (oitavo), num encontro igualmente marcado para as 15:30 de domingo.



Num jogo entre duas equipas em busca de pontos para se afastarem da zona perigosa, o Rio Ave, 13.º, com 24 pontos, recebe no domingo o Estrela da Amadora, 12.º, com 25. As duas equipas não perdem há dois encontros.

