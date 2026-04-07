LE. Italiano Marco Guida arbitra receção do FC Porto ao Nottingham Forest

No Estádio do Dragão, no Porto, Marco Guida, de 44 anos, vai ter os compatriotas Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti como assistentes, enquanto o também transalpino Daniele Chiffi será o videoárbitro.



O árbitro italiano volta a cruzar-se mais de seis anos depois com o FC Porto, depois de ter dirigido a derrota caseira dos ‘dragões’ com os russos do Krasnodar (3-2), na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de 2019/20.



O encontro entre FC Porto e Nottingham Forest, treinado pelo português Vítor Pereira, está marcado para as 20:00 de quinta-feira, enquanto a segunda mão disputar-se-á em 16 de abril, à mesma hora.