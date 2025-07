Lucho González treinador-adjunto de Francesco Farioli

De acordo com uma nota publicada pelos ‘dragões’, o ex-médio, de 44 anos, faz parte de uma equipa técnica com oito elementos de sete nacionalidades, que inclui ainda Lino Godinho e o neerlandês Dave Vos como adjuntos, Diogo Almeida e o espanhol Iñaki Ulloa como treinadores de guarda-redes, o preparador físico inglês Callum Walsh e o analista turco Osman Kul.



Lucho González notabilizou-se em duas passagens como futebolista pelo FC Porto (2005-2009 e 2012-2024), nas quais conquistou seis campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças e foi capitão, contabilizando 61 golos e 36 assistências em 241 partidas.



Como treinador, o campeão olímpico pela Argentina em 2004 coadjuvou os brasileiros do Athletico Paranaense (2022) e do Internacional (2023-2024), antes de voltar ao clube de Curitiba (2024), último por si representado nos relvados, como técnico principal, função experienciada pela primeira vez ao serviço dos também brasileiros do Ceará (2022).



Lucho González, que nunca venceu títulos nos bancos, volta ao FC Porto depois de ter rescindido com o Alavés, da Liga espanhola, no qual era adjunto do compatriota Eduardo Coudet.



Em relação aos restantes elementos da equipa técnica, cinco já coincidiram com Farioli, entre os quais Dave Vos, adjunto dos neerlandeses do Ajax em 2024/25, enquanto Diogo Almeida é o único elemento que transita das anteriores equipas técnicas dos ‘dragões’.



O FC Porto iniciou hoje a preparação da época 2025/26 com 29 jogadores e o treinador Francesco Farioli, repartindo avaliações clínicas e testes físicos entre a clínica do Estádio do Dragão, no Porto, e o Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



Os ‘azuis e brancos’, que não são campeões nacionais desde 2021/22 e foram terceiros na edição anterior da I Liga, estreiam-se oficialmente no fim de semana de 09 e 10 de agosto, ao receberem o Vitória de Guimarães, para a jornada inaugural do campeonato.