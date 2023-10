Médio do FC Porto Stephen Eustáquio lesiona-se ao serviço da seleção do Canadá

Numa nota publicada nas suas redes sociais, a Associação Canadiana de Futebol (CSA) deu conta da indisponibilidade do médio, que fazia parte do elenco de 23 convocados do selecionador interino Mauro Biello para a visita aos nipónicos, na sexta-feira, em Niigata.

Stephen Eustáquio regressará em breve ao Olival para ser reavaliado pelo departamento médico do FC Porto e iniciar o processo de recuperação, numa fase em que os `dragões` já tinham no lote dos lesionados os defesas Pepe, Marcano e Zaidu e o avançado Gabriel Veron.

Esse quarteto voltou hoje a falhar a sessão matinal, de preparação para a deslocação ao Vilar de Perdizes, da Série A do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que se disputa em 20 de outubro, em Chaves.

De fora da sessão comandada pelo treinador Sérgio Conceição voltaram a ficar Diogo Costa (Portugal), Gonçalo Ribeiro (Portugal sub-19), Jorge Sánchez (México), Francisco Conceição (Portugal sub-21) e Taremi (Irão), todos ao serviço das respetivas seleções.

O FC Porto volta a treinar na quinta-feira, às 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, tendo em vista o início da defesa do troféu na Taça de Portugal, prova que conquistou nas duas épocas anteriores, para um total de 19 êxitos.