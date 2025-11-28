Médio portista Alan Varela com "traumatismo no joelho esquerdo"

No encontro de quinta-feira, vencido pelos 'dragões' por 3-0, a contar para a quinta ronda da fase de liga da Liga Europa, o argentino foi atingido por uma "pancada forte", segundo o relato do técnico Francesco Farioli, no rescaldo à partida.



Além de Varela, apenas Nehuén Pérez consta do boletim clínico portista, numa altura em que o defesa atravessa um longo período de recuperação de uma rotura total do tendão de Aquiles.



Os restantes titulares frente ao Nice, mais Jan Bednarek, realizaram treino de recuperação, enquanto os jogadores que tiveram menor ou nenhuma utilização na última partida fizeram treino no relvado do Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.



A equipa retoma os treinos na manhã de sábado, com vista à preparação da 12.ª jornada da I Liga, na qual os 'azuis e brancos', líderes do campeonato, com 31 pontos, defrontam o Estoril Praia, nono, com 13, a partir das 20:30 de domingo, no Estádio do Dragão.

