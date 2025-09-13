Nehuén com "suspeita de lesão" no tendão de Aquiles









O argentino foi lançado na partida ao minuto 55 e, à passagem da hora de jogo, manifestou queixas na perna direita, tendo prontamente abandonado o relvado de maca, para apreensão dos adeptos portistas, no Estádio do Dragão.Na atualização do boletim clínico, o FC Porto informou que o jogador "fará exames nas próximas horas" e que os detalhes da lesão serão comunicados no domingo.Em conferência de imprensa de rescaldo à partida, o técnico Francesco Farioli avançou que a lesão deverá deixar o jogador de fora das opções por um longo período."Em relação ao Nehuén Pérez [que saiu lesionado], infelizmente, as coisas não parecem estar muito bem. É um problema no tendão de aquiles, parece que vai ser uma lesão longa. Vamos ver nos próximos dias, mas nada bom. Ele foi positivo, já estava com um grande sorriso, feliz pelo resultado", disse o treinador portista.Nehuén Pérez junta-se assim a um extenso rol de lesionados que os 'dragões' têm tido na temporada, numa altura em que Gabri Veiga, Pepê e Stephen Eustáquio já voltaram a jogo, mas Luuk de Jong, William Gomes, Alberto Costa e Martim Fernandes continuam de fora.