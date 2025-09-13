Golo solitário mantém FC Porto no topo

O FC Porto manteve a invencibilidade e a liderança isolada da I Liga ao vencer em casa o Nacional por 1-0, em jogo da quinta jornada da prova.





Apesar da 'magra' vantagem, os 'dragões' criaram diversas oportunidades de golo, principalmente na segunda parte, ficando o resultado a dever-se sobretudo à ineficácia portista no momento da finalização.





O FC Porto já não arrancava o campeonato só com triunfos nas cinco jornadas inaugurais há oito temporadas e não assumia uma liderança isolada da tabela classificativa desde o final da época 2021/2022.





Por sua vez, o Nacional mantém-se pelos quatro pontos na I Liga, numa altura em que ocupa a 12.ª posição e não conseguiu dar sequência à vitória da última ronda, em Rio Maior, diante do Casa Pia (2-0).





Fustigados por várias lesões, os portistas apresentaram-se com diversas alterações forçadas face ao 'clássico' frente ao Sporting, da anterior jornada - Pepê e Samu regressaram ao 'onze', Pablo Rosario assumiu o lugar do indisponível Alberto Costa e Jakub Kiwior fez a sua estreia absoluta como titular.





Do lado dos madeirenses, o técnico Tiago Margarido optou apenas por introduzir Pablo Ruan, retirando Witi Quembo, promovendo sobretudo a continuidade em relação ao último alinhamento.





Os anfitriões entraram de forma bastante intensa, pressionando de forma agressiva o Nacional, que não teve argumentos para subir no terreno, mas conseguiu ter alguma capacidade para diminuir o habitual número de oportunidades concedidas aos portistas.





Rodrigo Mora não ficou longe de marcar aos 11 minutos, num remate em boa posição, à entrada da área, que passou perto da barra da baliza defendida por Lucas França.





À passagem da meia hora, Borja Sainz foi pisado por João Aurélio no interior da área dos madeirenses e Samu, chamado à conversão da marca dos 11 metros, enganou o guarda-redes para fazer de forma segura o único tento da partida, o terceiro da conta pessoal no campeonato.





Com um bloco defensivo muito coeso - mas recuado -, os visitantes foram praticamente inexistentes do ponto de vista ofensivo, mas até ao intervalo o FC Porto também não conseguiu muitas aproximações à baliza contrária para obter um resultado mais confortável.





Na segunda parte, voltou a faltar alguma criatividade no ataque organizado aos portistas, que, ainda assim, conseguiram criar bastante perigo em transições, quando o Nacional começava a assumir alguns riscos na procura pelo empate.





Pepê, aos 73 minutos, falhou de forma clamorosa o 2-0, tendo-se isolado frente ao guardião do Nacional, a partir de uma situação de contra-ataque, acabando por atirar muito por cima.





O internacional brasileiro teve nova grande oportunidade uma dúzia de minutos depois, após um excelente lance individual, em que 'sentou' dois adversários, mas voltou a mostrar pouca frieza no momento determinante. Por fim, Gabri Veiga, que substituiu Rodrigo Mora no decorrer da segunda parte, protagonizou também ele uma grande falha em frente ao guarda-redes, a dois minutos do final do tempo regulamentar, depois de ter sido isolado por Denis Gül, novamente em transição.





Apesar do sobressalto das bancadas nos minutos finais, o Nacional nunca conseguiu criar oportunidades, até final, que deixassem em causa a vitória portista pela margem mínima.







