Nehuén Pérez integrado no treino do FC Porto de preparação para o Sporting

O defesa internacional pela `albi-celeste` sofreu uma "rotura total do tendão de Aquiles", em 13 de setembro, diante do Nacional (vitória por 1-0), a contar para a quinta jornada da I Liga.

Depois de vencer na receção ao Tondela (2-1), no domingo, o plantel portista iniciou hoje os trabalhos de preparação para o confronto de quarta-feira frente ao Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Martim Fernandes evoluiu para treino condicionado e está ainda em dúvida para o clássico, depois de ter falhado os últimos três compromissos pelos `dragões`, enquanto a Zaidu, que saiu com queixas físicas frente ao Tondela, foi diagnosticada uma "entorse no tornozelo direito".

De resto, os avançados Luuk de Jong e Samu mantém-se como ausências confirmadas pelo boletim clínico portista.

Após ter perdido por 1-0 na primeira mão, os comandados de Francesco Farioli disputam a segunda mão da Taça de Portugal com o Sporting, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:45 de quarta-feira.