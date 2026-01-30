Oficial. FC Porto contrata Terem Moffi ao Nice por empréstimo até final da época

Os 'azuis e brancos' poderão avançar para aquisição do ponta de lança caso acionem uma cláusula, não obrigatória, de oito milhões de euros (ME), aos quais se juntam 250 mil euros se forem cumpridos determinados objetivos desportivos.



No cenário de a contratação definitiva se concretizar, no final da época, o emblema do sul de França mantém ainda 10% das mais-valias de uma futura venda.



Segundo os 'azuis e brancos', o acordo de cedência foi realizado a custo zero e não contou com qualquer intervenção de intermediação.



Terem Moffi, de 26 anos, tem 19 internacionalizações pela Nigéria e foi orientado pelo técnico Francesco Farioli no Nice, em 2023/24, época na qual apontou 11 golos, tendo sido também companheiro de Pablo Rosario no mesmo clube.



"Estou muito orgulhoso de estar cá. É algo muito emocionante para mim e a agradeço ao treinador e aos adeptos. Todos conhecemos o FC Porto, é um clube que luta sempre por conquistar troféus. É muito bom cá estar", disse o jogador, aos meios oficiais do clube.



A entrada do dianteiro faz face à lesão prolongada de Luuk de Jong, que não deverá voltar a jogar na presente temporada, juntando-se a Samu e Deniz Gül nas opções para o eixo do ataque portista.



Moffi iniciou o seu percurso na Europa a partir do futebol lituano, no Zalgiris Kaunas e no FK Riteriai, este último onde se destacou com 20 golos apontados em 2019.



Após uma passagem de época e meia pela Bélgica, no Kortrijk, chegou ao futebol francês pela porta do Lorient, com 35 tentos em 90 jogos, durante a sua passagem de duas temporadas e meia.



Seguiu-se o Nice, por empréstimo com opção de compra, que seria acionada, numa altura em que Moffi assumiu protagonismo na frente ofensiva dos gauleses, principalmente às ordens de Farioli.



"O 'mister' Francesco [Farioli] é muito focado nos detalhes, na forma física, para onde tocas a bola. São detalhes que fazem de nós melhores jogadores. Não me surpreende como as coisas lhe estão a correr agora e no Ajax também", acrescentou.



Moffi sofreu, porém, uma lesão grave no início da época 2024/25, que o deixou vários meses fora dos relvados e fez com que perdesse preponderância, tendo agora a hipótese de 'reavivar' a carreira com a camisola número 29 dos 'azuis e brancos'.

