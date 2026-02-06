Operação Pretoriano. Fernando Madureira sai em liberdade

O acórdão conhecido esta sexta-feira altera a decisão da primeira instância, que tinha condenado Fernando Madureira a três anos e nove meses de prisão efetiva, traduzindo-se numa redução de cinco meses.







Numa nota divulgada, o Ministério Público do Porto esclareceu a situação, afirmando: "Em consequência desta decisão, e em conformidade com o limite máximo fixado pela lei processual penal (um ano e oito meses de prisão, no caso), o Tribunal de primeira instância teve, necessariamente, e, por ora, de libertar o arguido preso preventivamente». O antigo líder da claque fica, no entanto, sujeito a medidas de coação, nomeadamente «à obrigação de se apresentar duas vezes por semana à polícia e de não frequentar recintos desportivos ou quaisquer eventos relacionados com o FCP".



Na sequência da decisão, Fernando Madureira fica agora sujeito a medidas de coação menos gravosas, tendo de se apresentar duas vezes por semana às autoridades policiais, enquanto o processo prossegue os seus trâmites legais nas instâncias superiores.