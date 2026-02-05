Oskar Pietuszewski de fora dos inscritos do FC Porto para a próxima fase

Os regulamentos da prova europeia permitiam apenas a inclusão de três novos jogadores, tendo o FC Porto efetuado quatro contratações no `mercado` de inverno, e o jovem atleta, de 17 anos, proveniente do Jagiellonia (Polónia), foi o preterido das escolhas do técnico Francesco Farioli.

Thiago Silva, Terem Moffi e Seko Fofana já poderão participar na campanha europeia dos `dragões`, que conseguiram a qualificação direta para os oitavos de final da Liga Europa, ao terminarem a fase de liga na quinta posição.

Em relação à lista anterior, Luuk de Jong, que não deverá voltar a jogar esta temporada por lesão prolongada, era uma ausência adquirida, tal como Ángel Alarcon e Pedro Lima, que abandonaram o plantel em janeiro.

O médio Stephen Eustáquio também está de fora dos convocados, numa altura em que a comunicação social portuguesa antecipa a sua saída para a Liga norte-americana (MLS), face à chegada de Seko Fofana para a mesma posição.

Nos `oitavos`, o FC Porto poderá defrontar o vencedor do duelo entre os escoceses do Celtic e os alemães do Estugarda ou entre os búlgaros do Ludogorets e os húngaros do Ferencváros, sendo o Sporting de Braga a defrontar o adversário que não sair aos `dragões`.

Contudo, os oponentes das equipas lusas só serão conhecidos no sorteio de 27 de fevereiro, após a conclusão das partidas do play-off.

Lista de jogadores inscritos pelo FC Porto na fase a eliminar da Liga Europa:

- Guarda-redes: Diogo Costa, João Costa, Cláudio Ramos, Diogo Fernandes (lista B) e Gonçalo Ribeiro (lista B).

- Defesas: Thiago Silva, Kiwior, Bednarek, Prpic, Zaidu, Francisco Moura, Alberto Costa, Martim Fernandes (lista B), Martim Cunha (lista B) e Gabriel Brás (lista B).

- Médios: Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga, Alan Varela, Tomás Pérez, Seko Fofana, André Oliveira (lista B), João Teixeira (lista B), Bernardo Lima (lista B), Tiago Silva (lista B) e Rodrigo Mora (lista B).

- Avançados: William Gomes, Samu, Pepê, Borja Sainz, Deniz Gül, Moffi, Gonçalo Sousa (lista B) e André Miranda (lista B).