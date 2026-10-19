Pablo Rosario entusiasmado pelo reencontro com o PSV

O futebolista Pablo Rosario mostrou-se entusiasmado com o reencontro com o PSV Eindhoven, na terça-feira, mas garantiu que o FC Porto está determinado a conquistar os primeiros pontos na Liga dos Campeões.



“Fiquei muito feliz com o sorteio por saber que ia jogar contra o PSV. Não há nada mais bonito do que jogar em casa, perante os nossos adeptos, na Liga dos Campeões. Pessoalmente, estou muito feliz com este jogo. Estou preparado e mal posso esperar que comece”, afirmou o médio, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da terceira jornada da fase de liga, ao lado do seu treinador, Francesco Farioli.



Rosario, que representou o adversário dos 'azuis e brancos' entre 2016 e 2021, reconheceu a qualidade do antigo clube, mas mostrou-se confiante na capacidade dos ‘dragões’ para contrariar o poderio contrário na terça-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.



“Eles são uma equipa muito intensa, têm muita qualidade e habilidade para marcar. Temos de cumprir o nosso plano de jogo e dar tudo o que temos no jogo de amanhã [terça-feira] em nossa casa”, salientou.



O centro-campista, de 29 anos, recordou ainda os momentos mais marcantes da sua passagem pelo tricampeão neerlandês, com destaque para a conquista do título da Eredivisie, o seu primeiro golo na Liga dos Campeões, e as amizades que mantém no clube.



“As amizades que fiz, as pessoas que conheci e o próprio clube. Não posso esquecer o campeonato conquistado, nem o meu primeiro golo na Liga dos Campeões [diante do Inter de Milão, em 2018]. A parte mais importante é sempre a ligação que criamos com as pessoas, porque são essas memórias que ficam para a vida”, referiu.



Apesar das derrotas nas duas primeiras jornadas da competição, o internacional dominicano rejeitou atribuir um caráter decisivo ao encontro, lembrando as partidas ainda por disputar na fase de liga.



“Nós queremos ganhar sempre. Ainda temos seis jogos pela frente. Queremos ganhar todos os jogos e o próximo não será diferente. Veremos o que acontece”, sublinhou.



Rosario abordou também a sua relação com Luuk de Jong, com quem partilhou o balneário nos dois clubes e que será homenageado por ocasião do encontro.



“No primeiro ano em que joguei com ele fui campeão e, no ano passado, voltei a ser campeão com ele no FC Porto. Foram dois anos muito importantes na minha carreira. Ele é um grande homem, excelente a unir as pessoas”, elogiou.



O FC Porto, que ainda não pontuou na Liga dos Campeões, defronta o PSV Eindhoven, que soma um ponto, em jogo da terceira jornada da fase de liga, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:00 de terça-feira, sob arbitragem do alemão Daniel Siebert.