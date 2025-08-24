Pepê sofreu lesão ocular e é baixa no FC Porto para a receção ao Casa Pia

“Pepê sofreu um traumatismo no olho com lesão ocular e está fora das opções de Francesco Farioli para o embate da terceira jornada do campeonato frente ao Casa Pia”, refere o comunicado do FC Porto.



O clube anunciou ainda que fará uma atualização mais detalhada sobre a lesão ocular de Pepe “nos próximos dias”.



O FC Porto, que soma duas vitórias na I Liga, em casa com o Vitória de Guimarães (3-0) e fora com o Gil Vicente (2-0), recebe o Casa Pia, que perdeu na receção ao Sporting (0-2) e venceu no AVS (2-0), pelas 18:00, no Estádio do Dragão.

