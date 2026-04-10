Portista Martim Fernandes tem entorse no tornozelo e deverá falhar Estoril Praia

No empate frente ao Nottingham Forest (1-1), na quinta-feira, a contar para a Liga Europa, o lateral direito saiu lesionado do encontro pouco depois de ter marcado um golo na própria baliza, aos 13 minutos.



Em sentido inverso, Rodrigo Mora, que realizava treino condicionado, já foi plenamente integrado nos trabalhos de preparação para a deslocação ao terreno dos 'canarinhos', da 29.ª jornada da I Liga, tendo sido dado como apto pela equipa médica portista.



De resto, no boletim clínico continuam a figurar os nomes de Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Samu.



Horas após disputar a primeira mão dos quartos de final da segunda prova europeia, o plantel 'azul e branco' retomou hoje os treinos, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, sob as ordens do técnico Francesco Farioli, que voltou a chamar Tiago Silva, da equipa B.



O FC Porto, líder da I Liga, com 73 pontos, defronta o Estoril Praia, sétimo classificado, com 37, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a partir das 20:30 de domingo, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.