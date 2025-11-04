Pressão sobre árbitro Fábio Veríssimo pode custar pontos ou despromoção ao FC Porto

O número dois do artigo 66.º do Regulamento Disciplinar (RD) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), referente à coação, prevê que o clube que exerça violência física ou moral “sobre qualquer elemento da equipa de arbitragem com o fim de, por qualquer forma, ocasionar condições anormais na direção do encontro com consequências no resultado” seja “punido com a sanção de desclassificação” e, acessoriamente, com uma sanção de multa.



De acordo com a alínea quatro do mesmo artigo, caso a coação seja na forma tentada, os clubes “são punidos com sanção de derrota e, acessoriamente, com a sanção de multa”.



Em causa está uma alegada tentativa de pressão, descrita no relatório do árbitro do jogo entre FC Porto e Sporting de Braga, ao ‘juiz’ da Associação de Futebol de Leiria, durante o intervalo do encontro da 10.ª jornada da I Liga, período em que Fábio Veríssimo se deparou com um televisor a passar repetidamente, sem que o dispositivo pudesse ser desligado, alguns lances do primeiro tempo.



Entretanto, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao FC Porto pela alegada pressão exercida sobre Fábio Veríssimo, já depois de Benfica, Sporting e Sporting de Braga se terem manifestado.



Na segunda-feira, os ‘encarnados’ pediram que a “Liga, o Conselho de Arbitragem e o CD atuem com urgência em face das informações tornadas públicas sobre uma grave coação ao árbitro da partida FC Porto–Sporting de Braga” e consideraram imperativo que “haja consequências exemplares”.



Já hoje, o Sporting anunciou a apresentação de uma queixa ao CD da FPF, para “apuramento da verdade”, depois de Veríssimo se ter sentido pressionado no referido jogo, que os 'azuis e brancos' venceram por 2-1, após reviravolta, com golos de Rodrigo Mora, aos 44, e Borja Sainz, aos 79, depois de Victor Gómez ter dado vantagem aos minhotos.



“O Sporting considera absolutamente inaceitável qualquer tentativa, direta ou indireta, de condicionar, influenciar ou pressionar árbitros ou outros agentes desportivos. Situações desta natureza mancham a credibilidade das competições e são um claro retrocesso no futebol português”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo bicampeão nacional.



O Sporting de Braga disse, também hoje, hoje esperar uma “atuação exemplar da justiça desportiva” sobre a alegada pressão do FC Porto ao árbitro Fábio Veríssimo, indicando que o seu presidente, António Salvador, endereçou missivas formais aos presidentes da FPF, do Conselho de Arbitragem e da LPFP, solicitando respostas sobre os factos reportados e sobre as tomadas de ação requeridas para defesa do setor da arbitragem e da integridade das competições.



O FC Porto lidera a I Liga com 28 pontos, com mais três pontos do que o bicampeão Sporting, segundo classificado, e mais quatro do que o Benfica, terceiro.

