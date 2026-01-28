Rodrigo Mora feliz com "ano de aprendizagem" no FC Porto

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os escoceses, a contar para a oitava e última jornada da fase de liga, o jogador, de 18 anos, fez um balanço da presente temporada, na qual tem alinhado numa posição diferente.

"Acho que todos sabem que prefiro jogar entre linhas, mas não me importo de jogar em várias posições. Este ano, tenho jogado a [médio] interior, tenho aprendido e isto é bom para a minha evolução", avaliou.

Na sua segunda temporada na equipa principal, Mora não tem tido tanto tempo de jogo como na última metade da época transata, mas demonstrou contentamento com os resultados coletivos que a equipa tem atingido: "No ano passado, tinha um papel diferente. Está a ser um ano de aprendizagem e um ano muito positivo para mim e para a equipa. Espero que assim se mantenha".

O médio, descrito na mesma conferência de imprensa por Farioli como alguém que passou de "miúdo maravilha para jogador de equipa" voltou a reforçar o sonho de festejar um título portista nos Aliados e também se mostrou otimista quanto às perspetivas para a Liga Europa.

"Ir aos Aliados sempre foi um sonho. Na Liga Europa, queremos chegar longe, mas temos de pensar jogo a jogo. A equipa está muito unida, bem fisicamente e não tenho dúvidas de que vamos chegar longe nesta competição", disse.

Por fim, assumiu que as "decisões no último terço" são um aspeto que a equipa precisa de melhorar: "Com trabalho, certamente vamos conseguir".

O FC Porto, nono classificado da fase de Liga, com 14 pontos, defronta, no Estádio do Dragão, o Rangers, 31.º, com quatro, na quinta-feira, a partir das 20:00, sob arbitragem do belga Jasper Vergoote.