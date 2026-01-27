SC Braga e FC Porto. As contas que os levam aos `oitavos` da Liga Europa

O SC Braga ocupa, antes da oitava e decisiva ronda, o confortável quinto lugar da tabela, com 16 pontos em 21 possíveis. Menos folgado está o FC Porto, às portas do apuramento direto, com 14 pontos.



O confronto entre os Go Ahead Eagles e os ‘arsenalistas’ da próxima jornada da Liga Europa é o primeiro de sempre entre as duas equipas.



Os minhotos asseguram a presença direta nos oitavos de final se vencerem no reduto do 30.º classificado da Liga Europa, mas até o empate e a derrota podem ser suficientes para garantir a passagem, dependendo do resultado de terceiros.



Com cinco derrotas e apenas dois triunfos na competição, os neerlandeses recebem um SC Braga que já leva cinco vitórias e apenas uma derrota, frente ao Genk, e um empate a uma bola com o Rangers.



Rangers que é precisamente o próximo e último adversário do FC Porto na fase de liga da competição.



No 31.º lugar da tabela e já afastados do apuramento para o play-off, o emblema escocês não luta por nenhum objetivo à chegada deste duelo. Os ‘dragões’, por outro lado, ainda sonham com a possibilidade de passar diretamente aos ‘oitavos’.



Incapaz de mostrar na Europa o ascendente evidenciado em Portugal, os ‘dragões’ podem ser obrigados a disputar o play-off de acesso aos oitavos de final, se não alcançarem uma classificação melhor do que o nono lugar.



O percurso do FC Porto depende, assim, do Real Betis, oitavo lugar na Liga Europa, com os mesmos 14 pontos.



Os azuis e brancos precisam de vencer e esperar que o emblema espanhol perca pontos contra o Feyenoord. Caso contrário, a decisão será tomada através do primeiro critério de desempate, a diferença entre golos marcados e sofridos.



Após os triunfos sobre Salzburgo, Estrela Vermelha, Nice e Malmö, os empates com Utrecht e Plzen e a derrota com o Nottingham Forest, o FC Porto consegue, ainda assim, escapar ao play-off se empatar com o Rangers e esperar por uma combinação de resultados mais improvável.



O FC Porto-Rangers vai ser arbitrado por Jasper Vergoote. Já o francês Willi Delajod vai dirigir o Go Ahead Eagles-SC Braga no próximo jogo da Liga Europa, anunciou esta terça-feira a UEFA.



Vergoote conta com os assistentes Michael Geerolf e Martijn Tiesters. O belga Jan Boterberg vai estar no vídeo-árbitro, assistido pelo neerlandês Pol van Boekel.



Na deslocação do SC Braga aos Países Baixos, Delajod terá como assistentes os compatriotas Erwan Finjean e Valentin Evrard. No VAR estará Bastien Dechepy.



Esta edição da Liga Europa tem como líderes da tabela classificativa da fase de liga o Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, em igualdade pontual com o Aston Villa. As duas equipas são as únicas já apuradas para os oitavos de final da competição.



