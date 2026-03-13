Com campeonato do mundo no verão, Tonietto considera que "mesmo jogando ou não jogando, Thiago tem a experiência de ter estado em quatro campeonatos do mundo, e isso pode ser uma mais valia para Carlo Ancelotti".

Paulo Tonietto trabalha há vários anos com Thiago Silva e nesta entrevista exclusiva à Antena 1 garante que, mesmo faltando ainda nove jornada, há um sonho a concretizar: "Tenho a certeza que ser campeão no Porto é um dos títulos mais importantes da carreira dele. É um sonho".