"Ser campeão no Porto é um dos títulos mais importantes"
Thiago Silva tornou-se, aos 41 anos, no jogador mais velho a estrear-se na Liga Europa e o empresário, Paulo Tonietto, garante que o central está "muito, muito feliz no Futebol Clube do Porto. Eu até estava a enviar-lhe uma mensagem a perguntar quando é que vais parar de jogar?! Nós não sabemos quando é que isso vai acontecer."
Paulo Tonietto trabalha há vários anos com Thiago Silva e nesta entrevista exclusiva à Antena 1 garante que, mesmo faltando ainda nove jornada, há um sonho a concretizar: "Tenho a certeza que ser campeão no Porto é um dos títulos mais importantes da carreira dele. É um sonho".
Com campeonato do mundo no verão, Tonietto considera que "mesmo jogando ou não jogando, Thiago tem a experiência de ter estado em quatro campeonatos do mundo, e isso pode ser uma mais valia para Carlo Ancelotti".